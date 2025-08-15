Video: Mujer fallecida y hombre herido, saldo de balacera entre Antorcha Campesina y la 28 de Octubre por cobros ILEGALES afuera del estadio Cuauhtémoc

https://x.com/desachyroberto/status/1956524576785027248?s=48

Sadit González

La disputa por cobros ilegales de estacionamiento en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc provocó balacera entre integrantes de la 28 de Octubre y Antorcha Campesina.

Este enfrentamiento dejó como saldo preliminar una mujer muerta y hombre lesionado.

Previo al partido del Club Puebla y el Atlético San Luis.

En el lugar hay fuerte presencial policial.

Este hecho provocó pánico en algunas personas en el estadio.

SSP CONFIRMA MUERTE DE UNA MUJER

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de fútbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc la tarde de este viernes.

Lo anterior, luego de que se registrara una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas, en inmediaciones del recinto.

Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida.

En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo.

En tanto, se dio parte a la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.