Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

EL UNIVERSAL

El ejército estadounidense está desplegando más de 4 mil soldados en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe como parte de un esfuerzo intensificado para combatir los cárteles de la droga, reportó CNN.

Dos funcionarios de defensa estadounidense hablaron con el medio y según una de las fuentes, el despliegue del Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima (ARG) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines en el Comando Sur de Estados Unidos, que no se había informado anteriormente, es parte de un reposicionamiento más amplio de activos militares en el área de responsabilidad de SOUTHCOM que ha estado en marcha durante las últimas tres semanas.

Un submarino de ataque de propulsión nuclear, un avión de reconocimiento P8 Poseidon adicional, varios destructores y un crucero con misiles guiados también serán asignados al Comando Sur de Estados Unidos como parte de la misión, dijeron los funcionarios.

Una tercera persona familiarizada con el asunto declaró que los activos adicionales están “destinados a abordar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”.

La Armada de Estados Unidos anunció el despliegue del USS Iwo Jima, la 22ª MEU, y los otros dos barcos del Grupo Anfibio Listo (el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio), pero no dijo a dónde se dirigirían.

Uno de los funcionarios enfatizó que, por ahora, el aumento de tropas es principalmente una demostración de fuerza, cuyo objetivo es más enviar un mensaje que indicar la intención de realizar ataques de precisión contra los cárteles.

Sin embargo, también ofrece a los comandantes militares estadounidenses, y al presidente Trump, un amplio abanico de opciones si Trump ordena una acción militar. El ARG/MEU, por ejemplo, también cuenta con un componente de combate aéreo, añadió CNN.