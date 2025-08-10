Video: ONG apoya a mujeres en reclusión en Ciudad Serdán

María Huerta

Feministas de Izquierda hablaron sobre su campaña de apoyo a la población femenil ‘Hadas de la Libertad’, en el penal de Ciudad Serdán, con el fin de visibilizar su salud, educación y entorno laboral.

María Isabel Chávez, integrante del colectivo Feministas de Izquierda 19 de Marzo, abundó que dicha campaña es de apoyo en el Centro Penitenciario Femenil.

Abundó que en dos ocasiones han visitado las mujeres con productos de higiene.