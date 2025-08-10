Video: ONG apoya a mujeres en reclusión en Ciudad Serdán

María Huerta
Feministas de Izquierda hablaron sobre su campaña de apoyo a la población femenil ‘Hadas de la Libertad’, en el penal de Ciudad Serdán, con el fin de visibilizar su salud, educación y entorno laboral.
María Isabel Chávez, integrante del colectivo Feministas de Izquierda 19 de Marzo, abundó que dicha campaña es de apoyo en el Centro Penitenciario Femenil.
Abundó que en dos ocasiones han visitado las mujeres con productos de higiene.
You may also like
-
Se incendia domicilio en el Infonavit San Jorge
-
Gobierno de Puebla atiende derrumbe en Azumbilla- Tlacotepec
-
En septiembre inicia construcción del cablebús: Choco Parra
-
Puebla construye paz y confianza con cuarta entrega de alarmas vecinales
-
Clases sí, paro no: universitarios exigen regresar a clases presenciales