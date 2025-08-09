Rechazan la marihuana: Van por recuperar Plaza de la Concepción en CDMX

Excelsior

El Gobierno de la Ciudad de México estableció un plazo de una semana para que los vecinos que viven alrededor de la Plaza de la Concepción, ubicada en el Centro Histórico, recuperen el espacio público.

Esto ocurre luego de que los residentes han realizado varias protestas porque no están de acuerdo con que en la plaza se haya designado un espacio para el consumo de marihuana.

Este sábado, la Secretaría de Gobierno (Secgob) difundió en su cuenta de X que la noche del viernes el subsecretario de Concertación Política, Juan José García Ochoa, se reunió con un grupo de los inconformes.

Nos hemos puesto una meta de que en una semana llegaremos, con ellos y con el colectivo que está ahora utilizando parte de esa plaza como punto de consumo de cannabis, a un acuerdo para que logremos que los vecinos recuperen su espacio público”, dijo.

Plaza de la Concepción, espacio para consumo de marihuana

La Plaza de la Concepción, ubicada en Belisario Domínguez, casi esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, fue designada como uno de los tres nuevos puntos de tolerancia para el consumo de marihuana.

Los otros dos son el espacio público del Monumento a Simón Bolívar, en la intersección de Paseo de la Reforma y calle Violeta, en la colonia Guerrero; y la Plaza de Lectura José Saramago, en el cruce del Circuito Interior y Paseo de la Reforma.