Visión y agnorancia

Héctor Gil Müller

El mundo ya ha perdido la cuenta de las ocasiones en que ha estado al borde de una guerra comercial. La práctica reiterada de la amenaza de aranceles entra a un nuevo capítulo a pocas horas del cierre del nuevo plazo dado por el mandatario americano, nuevos aranceles se presentan como sanciones por diversos actos que han salido a escena, a Brasil, ante el proceso judicial contra Bolsonaro, EUA ha emitido una orden para gravar con el 50% las importaciones de ese país. Los productos de Cobre también han aparecido entre la larga lista de bienes sujetos de la tarifa, en este caso alegando la seguridad de la industria local del cobre.

Todos los gobiernos afirman estar en condiciones para obtener un acuerdo favorable pero mientras tanto las amenazas van y vienen. El mejor combate a la incertidumbre es el respeto a la visión. Cuando tenemos claridad en los objetivos ajustamos la estrategia a los mismos.

Cuando graduó de Radcliff College en la Universidad de Harvard, Hellen Keller llamó la atención de muchos medios de comunicación que querían retratar la nota de la primera persona sordociega en conquistar un título universitario. Entrevistada al final de la graduación, uno de los reporteros le cuestionaba sobre lo peor que había vivido en su trayecto como universitaria; el reportero esperaba una respuesta que le relatara todas las complicaciones, problemas, injusticias, frustraciones e incluso heridas que cualquier persona en su estado hubiera sufrido. La señorita Keller pensó un poco su respuesta y con total tranquilidad y seguridad que le caracterizaba le dijo: “Solo hay algo peor que ser ciego, y es no tener visión”.

Estamos donde estamos por lo que hemos dicho, el lenguaje es algo más que una descripción y se convierte en una construcción, y esto no es mística al contrario es lógica. Todos nuestros problemas o son heurísticos o son aritméticos. Y las dificultades son porque no decimos lo que pensamos o no hacemos lo que decimos. El único gobierno de lo que decimos está en la visión, en lo que pretendemos alcanzar y lograr. La intensión que se encuentra en nuestra pretensión.

Me gusta la creación de palabras, lo cual no es algo reservado a este tiempo. Cuando estoy frente a una nueva palabra me siento parte de la historia de la humanidad. Siempre hemos buscado nombrar aquello que se vive, necesitamos un nombre para recordar, para comprender, pero también para anhelar. Antonio Machado escribió: “Hemos de vivir en un mundo sustentado sobre unas cuantas palabras, y si las destruimos, tendremos que sustituirlas por otras”

Agnorante es aquella persona que es ignorante, pero a la vez arrogante. Esta nociva combinación ya ha sido observada en el llamado “efecto Dunning-Kruger” en el cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que los individuos altamente competentes tienden a subestimar su habilidad. Esta combinación es peligrosa ante la economía mundial, la alta inflación y los mecanismos que se insisten para aventajar. Sin una visión la ignorancia es arrogancia. Pensamos que el mejor destino es a donde vamos y no a donde queremos ir. Las estrategias económicas parecen ser contrarias a un populismo que clama la venganza por justicia.

Los estímulos fiscales y los incentivos a la inversión no son las figuras predilectas de una agenda populista, pero son herramientas en medio de la incertidumbre, en un mundo convulso que no tiene visión.