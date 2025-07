Sheinbaum considera una contradicción la resolución del INE por ‘acordeones’

EXPANSIÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró como contradictoria la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se aprobaron multas por 6.3 millones de pesos a más de 200 candidaturas que se beneficiaron porque sus nombres figuraron en ‘acordeones’ y consideró que hay quienes quieren desvirtuar la elección del Poder Judicial. “Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal, es contradictoria la resolución del INE. En una ocasión resuelve algo y en otra ocasión resuelven otra cosa, entonces nos vamos a esperar a ver qué ice el Tribunal”, afirmó.

En su conferencia matutina señaló que en algún momento los consejeros del INE confirmaron que los ‘acordeones’ “no habían influido” en los resultados de la elección de junio, pero ahora resolvieron otra cosa. En la sesión de este lunes, el Consejo General del INE determinó sancionar a candidatos a juzgadores del Poder Judicial federal quienes se beneficiaron de que sus nombres estuvieran incluidos en ‘acordeones’ que se repartieron días antes de la jornada electoral. El órgano electoral no encontró pruebas de que los candidatos hayan financiado o distribuido los listados, pero los multó al considerar que obtuvieron un beneficio. La presidenta consideró que los ‘acordeones’ que fueron repartidos no influyeron en los resultados electorales para la elección del Poder Judicial, pues de lo contrario los resultados serían similares. “Vamos a ver qué dice el tribunal. Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una o a otra persona. Cómo es posible que el presidente de la Corte Hugo Aguilar tenga más votos que el PRI, por cierto, sea el de mayor número de votos y el que le sigue. tenga la mitad de los votos si hubiera habido un acordeón pues todos hubieran tenido el mismo número de votos”, expuso. Además, dijo, los mismos ciudadanos optaron por realizar su propio acordeón para ayudarse a la ahora de votar, lo que no era una práctica prohibida.

“Las personas llevaban una lista de por quién votar porque eran muchísimas boletas, aquí lo preguntamos, ¿quién llevó su lista para poder recordar por qué personas votar? porque eran varias boleta federales varias boletas estatales y si uno había estudiado pues por quién iba a votar pues difícilmente se lo aprendió de memoria”, comentó. Sheinbaum consideró que detrás de las críticas hay una intención de desvirtuar la elección, pese a ello, es mejor ese método de elección que el que predominó por años y que consistía en que el Ejecutivo presentaba una propuesta de terna y el Legislativo era quien definía al ministro. “Quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial principalmente los adversarios, mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la presidenta de la República, eso no hay manera, aunque algunos este no les guste eso, no hay manera de debatirlo, porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras pues entonces la presidenta hubiera enviado su terna”, recordó.