El “The Hammer” Partida es el nuevo monarca de peso gallo de LUX Fight League

Staff/RG

Se impone en pelea estelar de LUX 053 a “Fito” Rubio en Puebla

El artemarcialista venezolano, Mauricio “The Hammer” Partida, se convirtió en nuevo monarca interino de peso gallo de LUX Fight League, al vencer por decisión unánime al capitalino Rodolfo “Fito” Rubio en el combate coestelar de LUX 053 presentada por AMISTAD, VINSSA y U Rent It, que se realizó en el Teatro Explanada de Puebla.

Con este resultado, Partida Sánchez siguió con su paso invicto al llegar a once victorias y de paso se colocó con la primera posibilidad de ser monarca absoluto de la división.

En tanto, Rubio Pérez sumó el décimo cuarto descalabro en el ámbito de paga, en el cual también tiene 19 éxitos, y un empate.

El combate inició con un leve dominio de parte de “Fito” Rubio sobre el sudamericano, al conectarle una serie de patadas a la cabeza, que hicieron tambalear Partida, ante la mirada de Daniela Modad, tercera sobre la jaula.

Con el apoyo del público que gritaba ¡México, México¡, Rodolfo conectó un par de patadas giratorias que disminuyeron la condición física de su rival, quien respondió llevando al piso a su rival.

En el segundo asalto, ambos peleadores intercambiaron golpes de ambas guardias al centro del octágono. El mexicano le conectó nuevamente otra patada giratoria a Mauricio, el cual aplicó castigo al rostro de “Fito” Rubio, que le hizo sangrar de la nariz y se le cerrara el ojo derecho.

En el tercer episodio, el venezolano comenzó a inclinar a su favor la contienda con severos golpes a la cara del capitalino, sabedor de lo maltratado que estaba en su rostro su oponente.

En el cuarto round, el sudamericano demostró que la paciencia era su mejor arma para llevarse el cinturón de las 135 libras y con golpes bien acomodados fraguó su victoria, que le permitió seguir imbatido en su carrera profesional y en LUX Fight League.

Ya con la cara muy dañada, Rodolfo buscó un nocaut, sabedor de que estaba abajo en las tarjetas de los jueces, sin embargo, el oriundo de Falcón, Venezuela, siguió llevando el pleito y aseguró quedarse con el cetro de peso gallo.

“Antes que nada le doy gracias a Dios, cada día de entrenamiento y de sacrificio que he pasado no lo saben las personas que están enojadas en este momento, me lo gané a pulso, con sacrificio, voy a tener un hijo y se le dedico a él”, apuntó el venezolano, quien vistió pantaloncillo en color blanco.

“Estoy haciendo historia, la gloria sea para Dios siempre, le doy gracias a mi equipo porque siempre creyó en mí, a mi familia le dedico esta victoria”, el peleador sudamericano de 27 años.

Por su parte, en la batalla coestelar, el duranguense Damián Fernández (5-0-0) se impuso por nocaut frente al chihuahuense Kevin Morales (4-4-0), en contienda por el peso gallo.

Asimismo, el poblano Ricardo Hussein (3-1-0) doblegó por decisión unánime al duranguense Yahir Ramírez (5-8-0), en combate válido por el peso mosca.

Y el mexiquense César Vázquez (11-2-0) doblegó por la vía del cloroformo al sonorense Daniel Lugo (6-3-0), en batalla por las 135 libras.

La próxima función de LUX Fight League, LUX 054 presentada por AMISTAD, VINSSA y U Rent It, se realizará el próximo 22 de agosto en el Show Center Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León, con la batalla estelar entre el costarricense Jorge Calvo y el chihuahuense Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez, por el campeonato mundial indiscutido de peso mosca.