Isaac del Toro termina quinto en su regreso a la bicicleta

Después del Giro, vinieron unos pocos días de descanso y de nuevo a montar la bicicleta. Isaac del Toro, el ciclista mexicano que en mayo se ganó un lugar en la conversación mundial, volvió a los pedales este miércoles en Austria con la misma determinación que en sus días de gloria en Italia.

Lejos de los reflectores mediáticos que rodean al Tour de Francia que se desarrolla en estos momentos, el Tour de Austria se corre con otra temperatura: más íntima, con otras estrategias. Pero no por eso menos exigente. En su edición número 74, la carrera se disputa desde hoy y hasta el 13 de julio con cinco etapas circulares que suman más de 700 kilómetros de recorrido y más de 13 mil metros de desnivel.

La primera jornada, con salida y meta en la ciudad de Steyr, ofreció 167.8 kilómetros de carretera y 2,433 metros de altitud acumulada. Para cualquiera que haya llegado de meses intensos, podría parecer mucho. No para Del Toro. El bajacaliforniano no se lanzó con los escapados. No forzó. No necesitó hacerlo. Isaac mantuvo su brújula en el centro y las piernas tranquilas. En una etapa que se resolvió en el cierre, fue capaz de mantenerse cerca del grupo puntero, dosificar esfuerzos y evitar los errores de ansiedad que otros jóvenes suelen cometer.

La victoria del primer día quedó para Felix Großschartner, compañero de Isaac en el UAE Team. Felix es austriaco, conoce el terreno y quería celebrar con los suyos. Lo consiguió con un tiempo de 3:46:36. Del Toro llegó 16 segundos después, en el grupo de los que no gastaron de más.

El piloto de Moto GP, Aleix Espargaró, terminó en su primer recorrido en ruta profesional en la posición 85 posición a 13 ’23 ” de Großsschartner.

En segunda posición entró Rafal Majka, otro UAE Emirates, y en tercero el irlandés Archie Ryan.

Las etapas que vienen tienen colmillos. La segunda se disputa mañana de Bischofshofen a St. Johan Alpendorf, una ruta de 142 kilómetros de media montaña.