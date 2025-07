Valeria Aranda lista para enfrentar el desafío de Monterrey en Trucks México Series

Staff/RG

La piloto del Aranda Racing Team defenderá su tercer lugar en el campeonato con el objetivo de asegurar su lugar en playoffs

Con la mira puesta en mantener su lugar dentro del top 3 del campeonato, Valeria Aranda y el Aranda Racing Team se declaran listos para encarar la séptima fecha de la temporada 2025 de Trucks México Series, que se correrá este sábado 5 de julio en el Autódromo Monterrey, utilizando el óvalo de 1 milla conocido como El Frijol.

Al mando de la camioneta 27 respaldada por Bizzarro, Restaurant Cluny y Telecom District, Valeria llega a Monterrey colocada en la tercera posición del campeonato general, en una etapa clave del calendario con los playoffs cada vez más cerca.

Las actividades arrancarán el viernes con dos sesiones de práctica y la calificación, mientras que la carrera se disputará el sábado a las 14:45 horas, pactada a 70 vueltas con un stage programado en la vuelta 30. El objetivo de Valeria será claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para consolidar su posición entre las aspirantes al título.

“Estoy muy emocionada de regresar a Monterrey, es una gran sede a pesar del calor que luego vivimos. Seguimos terceros en el campeonato, que es a lo que estamos enfocados, en sumar puntos para mantenernos ahí rumbo a los playoffs, que es lo importante. Voy a pelear por un podio si está en mis posibilidades, pero me interesan mucho más los puntos. El ‘Frijol’ es una pista muy padre; no tuve buenos momentos ahí en fechas pasadas, pero estoy segura de que esta será diferente. Igualmente, voy emocionada de que me acompañen mis patrocinadores Bizzarro, Telecom District y Cluny Restaurantes. Agradezco mucho a mis patrocinadores, a mi familia, amigos y a mi equipo por el apoyo que me siguen dando”, comentó Valeria.

El Aranda Racing Team confía en cerrar la gira por Monterrey con un resultado sólido, que permita a Valeria mantenerse entre las principales contendientes cuando la lucha por el campeonato entre en su fase decisiva.