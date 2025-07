Sol Díaz, tiene en Monterrey su 7° compromiso de Trucks México Series 2025

Staff/RG

El campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series, llega al Autódromo Monterrey para celebrar su 7ma fecha de la temporada, un reto interesante para la piloto Sol Díaz quien busca obtener un buen resultado.

La piloto poblana Sol Díaz tiene este fin de semana un nuevo desafío en Trucks México Series, viajando hasta el norte de la república para uno de los compromisos más complicados que marca el calendario, esperando temperaturas por encima de los 30°C.

En esta, su temporada debut, Sol marcha en el lugar 6 de los novatos con su camioneta #17 Vida Divina/ Grupo Nitrogas Combustible, del equipo Car Motion, acumulando 160 unidades que buscará aumentar para escalar posiciones.

Será una competencia a 70 vueltas este sábado 5 de julio en punto de las 14:45 horas, la que deba superar la joven Sol Díaz en suelo regiomontano, tomando el trazado de 1 milla de longitud, conocido como “El Frijol”.

Sol Díaz, camioneta #17:

“Seguimos en un proceso, aprendiendo de cada carrera y cada pista que es algo totalmente nuevo para mí. Se trata de aprovechar cada vuelta en las prácticas para poder adaptarme lo más rápido posible y encontrar el ritmo que se necesita”.

“Sabemos que Monterrey es complicado, el clima lo hace aún más difícil, pero me he estado preparando muy duro para no tener problemas con ello. Habrá que trabajar muy duro, queremos tener un buen resultado en esta oportunidad, pero lo principal es continuar acumulando experiencia”.

Sol Díaz llega al Autódromo Monterrey para enfrentar la fecha 7 de Trucks México Series este 5 de julio, en un fin de semana que promete grandes emociones en la “Sultana del Norte”.