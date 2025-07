Gasto en condominios se dispara en Baja California, Jalisco y Querétaro por lluvias

Staff/RG

Durante el verano, las cuotas de mantenimiento aumentan en promedio 2.9 % en México, revelan datos de ComunidadFeliz.

El 25 % de las unidades habitacionales paga menos de $850 pesos mensuales, pero los ajustes puntuales por lluvias pueden superar el 25 %.

Las lluvias de temporada no solo impactan vialidades y servicios públicos, también provocan aumentos silenciosos en las cuotas de mantenimiento de miles de viviendas en condominio.

Un análisis realizado por ComunidadFeliz, con base en más de 90 mil unidades privativas registradas en 700 condominios entre enero de 2020 y junio de 2025, muestra que las cuotas de mantenimiento aumentan en promedio 2.9 % durante los meses de junio a agosto, en comparación con el resto del año.

Los datos recabados reflejan que la cuota mensual promedio a nivel nacional es de $2,664 pesos por unidad privativa, aunque la mediana es de $1,810, lo que indica que al menos la mitad de los hogares paga menos de esa cifra.

El 25 % se ubica incluso por debajo de los $850 pesos mensuales, mientras que solo un 2.3 % supera los $10,000 pesos, concentrado en desarrollos boutique o de servicios premium.

“La mayoría de las comunidades mantienen cuotas constantes durante el año, pero en temporada de lluvias observamos ajustes que, aunque no son la norma, sí se repiten en ciertos estados y bajo condiciones específicas. Solo un 11 % de los condominios reporta aumentos superiores al 10 %, y menos del 5 % experimenta repuntes por arriba del 25 %”, explicó Vicente Mondaca, Country Manager de ComunidadFeliz en México.

Entre las causas más comunes de estos ajustes estacionales destacan tres rubros que, en conjunto, representan casi ocho de cada diez pesos adicionales que se erogan entre junio y agosto: impermeabilización de techos y muros, limpieza y desazolve de drenajes pluviales, y fumigaciones para control de plagas. Estas labores, necesarias para preservar las condiciones de habitabilidad durante las lluvias, suelen representar gastos extraordinarios para las administraciones vecinales.

Estados más afectados

Las entidades donde se detectaron los mayores aumentos durante el verano fueron Baja California, con un repunte del 30 % al comparar el promedio trimestral ($9,388 vs. $7,224 pesos), Jalisco con un incremento del 27.6 % ($3,383 vs. $2,652) y Querétaro con un alza del 11.8 % ($1,418 vs. $1,268). Sin embargo, en la mayoría de los estados las variaciones no superan el 5 %, lo que refuerza la naturaleza localizada y puntual de esos incrementos.

Las subidas más pronunciadas suelen estar vinculadas a comunidades con infraestructura antigua, falta de mantenimiento preventivo o presupuestos que no contemplan contingencias climáticas. Estas condiciones obligan a realizar obras urgentes que no estaban previstas en el gasto anual.

“Las subidas abruptas casi siempre responden a una falta de previsión o a infraestructura antigua. Si desde el presupuesto anual se contemplan trabajos de temporada y un fondo de contingencia climática, los vecinos pueden evitar sobresaltos en sus recibos”, añadió Mondaca. “Hoy existen herramientas que permiten a las comunidades conocer sus gastos en tiempo real, identificar tendencias y exigir respaldo documental de cada egreso.”

Acerca de ComunidadFeliz

ComunidadFeliz es una plataforma líder en tecnología para la gestión de condominios y fraccionamientos, con presencia en México y 9 países más de Latinoamérica. Fundada en 2015, ha transformado la administración residencial con su solución integral, utilizada por más de 6,000 comunidades habitacionales y más de 800,000 propiedades registradas. ComunidadFeliz se dedica a la eficiencia, la transparencia y la calidad de vida en las comunidades que sirve.