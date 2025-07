Pero, sin embargo, los panistas viven y se mueven

DEBATE

Alrededor de 1633, cuando la iglesia católica gobernaba la mayor parte del mundo occidental, uno de los más grandes sabios de la antigüedad, Galileo Galilei, se atrevió a desafiarla cuando señaló que el centro del universo no era la tierra, sino el sol y que nuestro planeta se movía.

Presta a reprimir y a continuar la imposición de sus dogmas, la Santa Inquisición de la iglesia católica romana lo llamó a cuentas y obligó a retractarse, so pena de tortura y muerte. Galileo Galilei era un sabio, pero no mártir, así que dijo lo que los jerarcas del vaticano querían escuchar; es decir, que el centro del universo era la tierra y que ésta no se movía.

Pero las malas lenguas cuentan que, al salir del juicio, don Galileo se jactó: “Pero, sin embargo, se mueve”. Esta emblemática frase se puede aplicar al ÚNICO partido REA L de oposición a Morena y la 4T, el PAN, que en las elecciones concurrentes del año pasado no fue derrotado, sino arrastrado, arrasado, exhibido y desnudado: Video desde Puebla: Eduardo Rivera y Mario Riestra reconocieron sus derrotas

Pese a la apabullante derrota y las divisiones internas, el blanquiazul vive y apuesta a ganar las principales ciudades del estado en los comicios intermedios del 2027. Sabedor de que muchos de los presidentes municipales morenistas de la zona conurbada muestran diariamente su incompetencia ante los problemas de inseguridad, falta de alumbrado, baches como cráteres por todos lados, parquímetros, cobro de derecho de piso en mercados y muchos etcéteras.

MALOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE LA 4T Y POSTULAR BUENOS CANDIDATOS, LAS CLAVES

El miércoles 11 de junio, el dirigente nacional del albiazul, Jorge Romero, encabezó una comida con los panistas de Puebla en un salón de San Andrés Cholula. No fueron invitados ex panistas destacados que ya se fueron a Morena y/o l 4T, como el ex gobernador Tony Gali y el ex alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez.

Pero sí se convocó a diputados locales, federales, regidores y cuadros importantes, como Rafa Micalco, David Cuautli, Leonor Popocatl, Inés Saturnino, etc. El ex alcalde de Puebla y ex hombre fuerte del partido, Eduardo Rivera Pérez, recibió la invitación, pero decidió no acudir, como tampoco lo hizo su sucesor al frente del ayuntamiento, Adán Domínguez, uno de los culpables del abandono en que se encuentra la Angelópolis, a la que el gobierno estatal ha tenido que salir a rescatar.

Entre los panistas se asume que uno de los principales problemas es la falta de un liderazgo fuerte. Hoy no hay en el PAN un Francisco Fraile, Ana Teresa Aranda, Ángel Alonso Díaz Caneja o Tony Gali al qué seguir, el actual dirigente, Mario Riestra Piña, todavía no se convierte en una figura aglutinadora y con peso a nivel estatal, interno y externo, aunque intenta hacerlo:¡Y que en el PAN le aplican la riveriña a Lalo!

Pero los resultados de las elecciones en Durango y Veracruz dejaron claro no solamente el crecimiento generalizado de Movimiento Ciudadano, sino que la 4T NO es invencible y que, según ellos, el panismo tiene oportunidades REALES de recuperar o mantener ciudades grandes, como Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, si eligen buenos candidatos, superan sus problemas internos y aprovechan los malos gobiernos municipales: Veracruzanos repudian amasiato electorero de los Yunes y Jorge Romero

LALO RIVERA Y GRUPO, AUTOEXCLUIDOS

Sí, ya no gobiernan el estado, tampoco el país ni la gran mayoría de las principales ciudades de Puebla. Pero durante décadas fueron oposición, lograron crecer, ganar paulatinamente y los panistas poblanos aseguran que Jorge Romero es MENOS PENDE…que Marko Cortés, como lo demuestra el plan de que este año sean renovadas TODAS LAS INSTANCIAS INTERNAS.

En noviembre se renueva el Consejo Nacional del PAN, en octubre quedará definida dicha instancia a nivel entidad y, antes, entre agosto y septiembre, habrá nuevas dirigencias en 130 comités municipales. Así, el blanquiazul espera cerrar el 2025 TOTALMENTE RENOVADO y con tiempo suficiente, para cerrar filas, sanar heridas y llegar unidos a los comicios locales y federales intermedios.

Como ya se señaló, Eduardo Rivera y su grupo no acudió a la comida convocada por la dirigencia estatal, pero cada vez son menos. Ya solamente le quedan los muy comprometidos con él, como Ana María Jiménez, Adán Domínguez, el “huevo” Guevara y Felipe Velázquez, cuya esposa, Pili Morán, sí asistió a la reunión con Jorge Romero.

MÓNICA RODRÍGUEZ, PATY LEAL Y MANOLO HERRERA, LAS CARTAS PARA EL PAN MUNICIPAL

Como es lógico, una de las dirigencias municipales del PAN más importantes es la de Puebla capital, donde el grupo de Mario Riestra podría respaldar al ex regidor Manolo Herrera, que perdió una diputación en la pasada elección o a la ex diputada local y federal Mónica Rodríguez, quien el año pasado fue GROSERAMENTE EXCLUIDA de la lista de candidatos por la ex dirigente del partido, Augusta Valentina Díaz de Rivera.

Por cierto, Augusta Valentina se puso muy salsa y no acudió al encuentro con el presidente nacional, pero no por instrucciones de Eduardo Rivera, sino por decisión propia, puesto que ya se separó de esa corriente interna. Como lo demostró ella misma al ni siquiera intentar reelegirse, pese a que tenía ese derecho, su relación con el ex alcalde y el hoy diputado local, Marcos Castro, fue PÉSIMA.

Por el momento, en el grupo de Lalo Rivera todavía no se perfila a nadie que busque la presidencia del PAN municipal, aunque la ex legisladora local, Paty Leal, que en la pasada contienda interna se sumó a la gente del ex edil se andaría moviendo con ese objetivo.