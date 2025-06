¡Y que en el PAN le aplican la riveriña a Lalo!

DEBATE

Le dieron una sopa de su propio chocolate o, mejor dicho, no le cumplieron al que nunca respetaba acuerdos. Así puede resumirse lo que le pasó al ex presidente municipal de Puebla y ex candidato del PAN-PRI a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, durante la contienda interna por la dirigencia estatal del blanquiazul.

Tal vez el karma le alcanzó. Eduardo Rivera se sentía confiado en que con el método de consejeros estatales su candidato, Felipe Velázquez, ganaría la dirigencia del partido, principalmente después de que el presidente nacional panista, Jorge Romero, lo sentó con Genoveva Huerta y atestiguó un presunto acuerdo entre ambos.

Así, los consejeros cercanos a Genoveva Huerta apoyarían el método de elección por consejo y al propio Felipe Velázquez. Fiel a su costumbre, el ex alcalde de Puebla le ofreció minucias y él y su grupo se quedaron con las posiciones más importantes, si es que ganaban la disputa intestina: Felipe Velázquez se registra por la dirigencia estatal del PAN

El grupo de Geno se pronunció a favor de la elección por consejeros y, una vez que el CEN del PAN determinó este método, se chamaqueó a Eduardo Rivera Pérez y decidió jugársela con Mario Riestra Piña, que –al final – ganó la elección: Se inscriben Mario Riestra y Genoveva Huerta por la dirigencia del PAN Puebla

HASTA JORGE ROMERO LO DEJÓ SOLO

Como era de esperarse, el ex alcalde de Puebla se sintió traicionado, protestó, mentó madres, principalmente por el hecho de que su presidente nacional Jorge Romero, fue quien lo sentó con Genoveva Huerta. Pero en la Ciudad de México también lo dejaron solo, el dirigente panista apenas encogió los hombros y comentó “que lo resuelvan los poblanos”.

El resto es historia: Mario Riestra y Genoveva Huerta ganaron sólidamente la dirigencia estatal del PAN y le aplicaron a Lalo la riveriña; es decir, su misma “estrategia” de no cumplir acuerdos políticos: Mario Riestra anuncia “operación cicatriz” en el PAN Puebla

Pero tiene la oportunidad de desquitarse en la próxima elección de consejeros estatales. Se elegirán 100 y Puebla capital aportará 24. En teoría, Riestra y Genoveva Huerta tienen todo para ganar, pero Mario no ha consolidado su presunto liderazgo, tampoco tiene una imagen de dirigente político fuerte, no se decide a romper con las prácticas patrimonialistas de Augusta Valentina y al interior del partido se conoce su tendencia a privilegiar a amigos y familiares.

Parece que Riestra Piña no asume que él NO ganó la elección, sino que la PERDIÓ Eduardo Rivera. Son cosas distintas, ya que los panistas no votaron por que lo consideren un VERDADERO LÍDER o estrategia, sino que se hartaron del yugo de Eduardo Rivera y su grupo, de la contundente derrota en la elección por la gubernatura y, principalmente, su tendencia a NO CUMPLIR acuerdos: Augusta Valentina usa recursos del PAN para promover a Eduardo Rivera, acusó Rafael Micalco.

SUPUESTO RATERO IDENTIFICADO EN LA COLONIA SAN MANUEL

Desde el ayuntamiento anterior, la colonia San Manuel arrastra una problemática de olvido, indiferencia de todos los niveles de gobierno, pese a su población de 10 mil 300 personas, aproximadamente y a ser una de las más grandes de Puebla capital, con 130 hectáreas y más de 3 mil casas.

La administración de Eduardo Rivera y Adán Domínguez Sánchez dejó a su suerte a los vecinos de San Manuel, que padecen graves problemas de inseguridad, falta de bacheo y luminarias apagadas, a pesar de que los propios ex funcionarios municipales panistas reconocían que esta colonia es una de las que tienen peor pavimento y a que la gente se caracteriza por ser cumplida en el pago del predial: Adán Domínguez y su inexplicable saña contra los vecinos de Jardines de San Manuel

En consecuencia, no es de extrañar que esta zona de Puebla capital forme parte de las 10 más inseguras, como el Centro Histórico, La Paz, Bosques de San Sebastián, Guadalupe Hidalgo, Xochimehuacan, Santa María y Atlixcáyotl: Las colonias más peligrosas de la ciudad de Puebla: San Manuel, Bosques y el Centro

La incompetencia, el olvido y apatía del ayuntamiento anterior –que ojalá el actual comience a revertir- obligó a los ciudadanos a agruparse, organizarse, colocar sus propias cámaras y protegerse. Así, un vecino de San Manuel logró fotografiar a este sujeto acusado de diversos robos, para pedir el respaldo de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

No. CDI:

I-005155/2025

La rata se llama Jorge Sánchez Coca