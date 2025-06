Se realizó el emotivo e histórico concierto “CantARTE Con el Corazón Agradecido”

Participaron la soprano Mariana Garci-Crespo, el tenor Alan Pingarrón y el barítono Alfredo Martínez Vázquez, dirigidos por la maestra Lizzi Ceniceros y acompañados por la Orquesta Iberoamericana.

Por primera vez en la historia interpretaron repertorio de la Estudiantina La Salle de Puebla con arreglos orquestales.

La noche del sábado 21 de junio en el Auditorio Benito Massard del Colegio La Salle Benavente se realizó el concierto “CantARTE Con el Corazón Agradecido”, producido ejecutivamente y creado por el ingeniero Alfredo Martínez García y operado por One Production MX, su reconocida empresa de espectáculos.

En tan importante espectáculo participaron la soprano Mariana Garci-Crespo, el tenor Alan Pingarrón y el barítono Alfredo Martínez Vázquez y fue dirigido magistralmente por la maestra Lizzi Ceniceros -quien acaba de recibir por parte de la Cámara de Diputados a nivel Federal el premio “La Mujer del Año”-. La Orquesta Iberoamericana fundada por la maestra, fue quien acompañó cada una de las obras que se presentaron.

Cabe mencionar que parte de lo recaudado es para apoyar a niños que quieren estudiar música.

Fue conmemorando los 60 años de impecable trayectoria de la Estudiantina La Salle de Puebla, fundada en noviembre de 1964 y entre sus cientos de triunfos, reconocimientos y giras se llevaron el segundo lugar en el Concurso Nacional de Tunas y Estudiantinas transmitido en televisión a nivel nacional; tienen casi una decena de discos grabados, se han presentado en los escenarios más importantes del país y han realizado giras a nivel internacional a Estados Unidos y Centroamérica.

“CantARTE” también fue dedicado a la memoria de la famosa soprano Elisa Ávalos Martínez.

Al centro del escenario hubo una pantalla grande en la que antes de iniciar el concierto fueron transmitidos los logotipos de los diferentes patrocinadores.

El escenario estuvo decorado en sus varios desniveles por velas cuya luz jugaba perfectamente con la cámara negra y obviamente con el juego de luces que fueron utilizadas para el evento.

El repertorio fue muy variado abarcando obras desde lo barroco, lo clásico y lo romántico hasta del repertorio popular de la música en español.

La tercera llamada fue dada a través de unos niños quienes son hijos y nietos de los protagonistas del evento y que grabaron un video para darla. Ese momento causó ternura entre muchos de los asistentes.

Ingresó la Orquesta Iberoamericana integrada por 12 virtuosos músicos y cuya dotación instrumental consta de violines, violas, violonchelos y contrabajo, además de que también se hacen acompañar por piano y batería.

El ingeniero Alfredo Martínez García dio la bienvenida a todos los asistentes y habló sobre la importancia del tiempo, del momento y de lo que deberíamos hacer con él.

La primera obra que interpretaron fue “Estrellita” compuesta en el año 1912 por el compositor mexicano Manuel María Ponce. Mariana Garci-Crespo quien durante todo el concierto portó un bellísimo vestido de noche y de toda gala en color rojo, dio muestra de su extraordinaria voz y el por qué ocupa un lugar tan importante en la escena musical no solo mexicana, sino a nivel mundial de la Ópera y obviamente el belcanto.

Continuó con “Zaide”, la ópera inacabada de Mozart, escrita en el año 1780 y que es también conocida como “Das Searail”.

Y vaya interpretación que realizó de “Der Hölle Rache” (nombre completo: “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”) también de Wolfgang Amadeus Mozart y que en español se traduce como “La venganza del infierno arde en mi corazón”. Esta aria que es una de las más famosas de la ópera fue estrenada en el año 1791 y forma parte del segundo acto de “La Flauta Mágica”. Aunque a menudo es conocida como “aria de la Reina de la Noche” de la icónica ópera, cabe mencionar que la primera salida a escena de la Reina de la Noche es con “O zittre nicht, mein lieber Sohn”, traducida al español como “Oh, no te asustes querido hijo mío” y la segunda salida es precisamente “Der Hölle Rache”. No podemos dejar de mencionar que el libreto de “La Flauta Mágica” es de Emanuel Shikaneder.

Y tocó la primera participación del excelso tenor mexicano Alan Pingarrón, quien vistió un elegantísimo frac y qué mejor forma de iniciar su presentación que con “’O Sole Mio” –“Mi sol”-, canción napolitana compuesta en el año de 1898, música de Eduardo di Capua y letra de Giovanni Capurro.

Siguió con “E lucevan le stelle” –“Y las estrellas brillaban”- de la ópera “Tosca” de Giacomo Puccini. Mario Cavardossi, quien es el personaje protagonista de la ópera, antes de su ejecución reflexiona sobre su vida y su amor por Tosca. La ópera de tres actos fue ambientada en Roma el sábado 14 de junio de 1800 cuando Napoleón venció a los austriacos en la Batalla de Marengo y estrenada el lunes 14 de enero de 1900 en el Teatro Constanzi de Roma, Italia.

Nuevamente apareció en escena Mariana Garci-Crespo quien interpretó “Les oiseaux dans la chermille” –aria de “La Muñeca” de la ópera “Les contes d’Hoffmann” –“Los cuentos de Hoffmann”-, música de Jacques Offenbach y libreto de Jules Barbier, basada en una obra de Barbier y Micel Carré basada en los cuentos del escritor y jurista Ernst Amadeus Hoffmann, quien en dicha ópera es uno de los personajes, como él mismo se ponía en muchas de sus historias. En esta aria la talentosa soprano Mariana Garci-Crespo interpretó de manera impecable a Olympia, la muñeca mecánica de la que Hoffmann cree que es una mujer real y se enamora. Cabe mencionar que al ser un aria de coloratura requiere una gran habilidad vocal para interpretarla, por lo que no cualquier soprano la puede cantar. Es una de las arias más famosas de la ópera para sopranos.

Salió Mariana Garci-Crespo para que Alan Pingarrón se presentara nuevamente, esta vez interpretando “No puede ser”, romanza de la zarzuela “La Taberna del Puerto”, compuesta por Pablo Sorozábal y estrenada en el año 1936 en Barcelona, España. Es una de las más conocidas de dicho género y se caracteriza por su intensidad emocional y belleza melódica; expresa incredulidad, dolor y una profunda decepción. Al interpretarla Pingarrón, le dio voz al personaje Leandro quien cuestiona la posibilidad de que Marola, a quien ve rezar y llorar, pueda ser una persona mala. Él tiene una lucha interna que se da por la imagen idealizada que tiene de ella y la sospecha de que podría ser diferente a lo que él cree. Esta romanza se encuentra en el Acto II de la zarzuela.

Continuó con “Nessum dorma” –“Que nadie duerma”-, aria del acto final de “Turandot”, ópera de Giacomo Puccini. Es el aria para tenor más famosa de dicha ópera, y sin duda alguna, una de las más famosas e interpretadas a nivel mundial e historia. Además, es el clímax musical. Es la obra póstuma e inconclusa del afamado compositor italiano. Fue estrenada por el director Arturo Toscanini en La Scala de Milán en el año 1926. La trama de la misma es ambientada en China. La princesa Turandot, quien es cruel y despiadada, decapita a sus pretendientes si no lo responden tres adivinanzas. Calaf, quien es un príncipe ignoto se postula y le responde los tres enigmas, por lo que la desafía a que ella averigüe su nombre. Turandot ordena que nadie duerma en Pekin hasta que se sepa el nombre del atrevido pretendiente.

Por tan exquisita e insuperable interpretación, los ojos de más de varios de los asistentes se llenaron de lágrimas.

Y volvió a hacer acto de presencia Mariana Garci-Crespo para interpretar junto con Alan Pingarrón la canción “Con te partiró” –“Contigo partiré”-, compuesta por Francesco Sartori y Lucio Quarantotto. Pertenece a la ópera pop italiana o al classical crossover. Fue estrenada por Andrea Bocelli en el año 1995 y desde su lanzamiento se convirtió en una de las canciones icónicas y más exitosas del género. Los dos artistas la interpretaron en “CantARTE Con el Corazón Agradecido” en la versión de Bocelli y Sarah Brightman.

La soprano y el tenor volvieron a cantar juntos. Fue “Brindisi” –“Brindis”- de la ópera en tres actos “La Traviata” del compositor italiano Giuseppe Verdi, estrenada el martes 6 de marzo de 1853 en el teatro La Fenice de la ciudad de Venecia Italia. El libreteo en italiano es de Francesco Maria Piave y está badado en la novela “La dama de las Camelias” de Alejandro Dumas hijo. “Brindisi”, aria también conocida como “Libiamo ne’lieti calici” es el dueto más famoso del género y es uno de los fragmentos operísticos más conocidos a nivel mundial. En el Acto I, los dos personajes acompañados por un coro brindan por el amor y la alegría. La escena es una fiesta nocturna en casa de Violetta Valéry (Mariana Garci-Crespo). Gastone quien es amigo de Alfredo (Alan Pingarrón) los convence de que alardeen de su voz y así lo hacen. Para los coros en este número, participaron sin ser vistos, colocados la pierna de arriba izquierdo del escenario 7 integrantes de la Estudiantina La Salle de Puebla de las décadas de los años 90 y del 2000, dirigidos por el ingeniero Emilio Antonio Contreras González, quien fue director del grupo en la segunda ñ,l{

Ingresaron dichos tunos (nombre con que se conoce a los integrantes de una estudiantina o tuna) por dicho lado a escena para participar como coristas en la icónica canción “Amor eterno” de Juan Gabriel (Alberto Aguilera Valadez), dada a conocer por el propio artista en el año de 1984 y que ha sido un himno no solo en México, sino a nivel mundial para todas las mamás, en especial para las que ya trascendieron a la eternidad; de hecho, hay que recordar que precisamente se la compuso a su mamá. Mientras era interpretada por Mariana Garci-Crespo y Alan Pingarrón, en la pantalla aparecieron fotografías no solamente de mamás, sino de muchas personas que ya fallecieron y que eran familiares o amistades de asistentes al concierto. La última en aparecer fue la foto de la soprano poblana Elisa Ávalos Martínez quien falleció el domingo 22 de septiembre del 2024 y que al verla el público inmediatamente aplaudió efusivamente, recordándola y reconociendo su impecable trayectoria como artística de la que obtuvo importantísimos premios y de su labor como docente.

El tenor y la soprano salieron de escena y entró nuevamente el ingeniero Alfredo Martínez García para presentar a su papá, el barítono poblano Alfredo Martínez Vázquez, Hizo una pequeña reseña de él y de la fundación y la trayectoria de los 60 años de la Estudiantina La Salle de Puebla, de la que el talentoso cantante ha sido presidente durante todo este tiempo.

De hecho, las canciones que interpretó son algunas de las que ha grabado y cantado como solista con tan afamada Tuna. Los integrantes que estuvieron en los coros se quedaron en el escenario para realizar dicha labor. Además, en proscenio izquierdo pusieron el estandarte de la Estudiantina por el tuno activo Héctor Álvarez Rosillo y en proscenio derecho el ex tuno Fernando Nava apareció con su capa y con un farol.

Cabe hacer mención que todas esas canciones que presentó del repertorio de la agrupación lasallista representaron un momento histórico, ya que fue la primera vez que fueron interpretadas con arreglos de orquesta.

El primer tema que cantó el barítono fue “Mañanitas Poblanas”, autoría del compositor y locutor tepeaquense Manuel Gómez Avendaño.

El segundo fue “Por qué”, compuesto por Jorge del Moral, quien nació en Ciudad de México el domingo 23 de diciembre de 1900 y falleció en la misma capital el domingo el domingo 26 de octubre de 1941.

La tercera canción fue “Yo sin ti” de Arturo Castro quien nació en Puerto México, hoy Coatzacoalcos, Veracruz el marzo 12 de diciembre de 1937 y quien fue el productor y director musical de The Castro Brothers -Los Hermanos Castro-, el grupo que ganó todos los codiciados “Gallos de Oro” en el Festival Mundial de la Canción celebrado en el Maracana en Brasil en el año 1972 con “Y después del amor”. El pianista, director musical, productor y arreglista falleció en la Ciudad de México el sábado 13 de marzo de 2021. En el momento en que Alfredo Martínez Vázquez cantó “Yo sin ti” -en su trayectoria la canción sin duda alguna más representativa de todas las que ha grabado e interpretado-, en la pantalla aparecieron fotografías desde su infancia hasta el día de hoy, lo que resultó también un momento inolvidable.

Los tunos que estuvieron como coristas salieron del escenario.

Para cerrar con broche de oro, volvieron a aparecer en escena Mariana Garci-Crespo y Alan Pingarrón para interpretar junto con el barítono la bellísima canción “Dime que sí”, autoría del compositor, director de orquesta y recopilador y arreglista de canciones anónimas Alfonso Esparza Oteo, quien nació en Aguascalientes el jueves 2 de agosto y falleció el martes 31 de enero de 1950. Cada uno de los cantantes interpretó de acuerdo a su tesitura una parte de la canción y en los coros lo hicieron juntos.

Al finalizar el público aplaudió en pie, mientras Mariana Garci-Crespo, Alan Pingarrón, Alfredo Martínez Vázquez y la directora Lizzy Ceniceros recibieron un precioso arreglo floral; cabe mencionar que la directora mostró dicho arreglo a todos los integrantes de la orquesta, expresando que también era de ellos.

Los asistentes pidieron otra interpretación, por lo que la orquesta interpretó un arreglo especial de “Bohemiam Raphsody”, la canción que compuso Freddy Mercury para su emblemática banda Queen y que fue lanzada en el año 1975 álbum “A Night at the Opera”.

Así finalizó un concierto histórico, emotivo y sensible que se convertirá en una tradición poblana ya que el ingeniero Alfredo Martínez García decidió hacerlo año con año, lo que representa otra gran ventana para los ojos del mundo cultural puestos en Puebla.

Entre las personalidades asistentes se encontraron el hermano lasallista Martín Rocha quien es director general del Colegio Benavente, el señor Abdulrhman Mohammed A. Alhamed quien es un reconocido periodista saudí, los hermanos lasallistas Enrique González Álvarez quien es rector de la Universidad La Salle Bajío, Héctor García Zaragoza quien es exdirector del Colegio Benavente y José Antonio Rojas y Álvarez, los señores José Ávalos Jiménez y Socorro Martínez Ávalos de Martínez quienes son padres de la extinta soprano Elisa Ávalos Martínez, así como su esposo quien es el reconocido director de orquesta y violinista Omar Ruíz Garía, Mauricio González Sierra quien es percusionista y manager del internacional grupo Los Socios del Ritmo, el licenciado Roberto Rodríguez Llera quien es director del Auditorio Metropolitano, los empresarios Julián y Fernando Ventosa, representantes de los diferentes medios de comunicación masiva y medios masivos de comunicación, entre otros.