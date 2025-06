Carín León rompe fronteras: graba con Bon Jovi y lleva su música al siguiente nivel

HOLA MÉXICO

El éxito de Carín León ha ido más allá de las fronteras mexicanas. El cantante y compositor ha logrado conquistar no solo el oído y el gusto de sus fans acérrimos, sino también de reconocidas figuras de la música. Si ya en meses pasados fue telonero de The Rolling Stones en el show que la banda ofreció en Glendale, Arizona, ahora el afamado intérprete tiene la fortuna de sumar otro importante logro en su carrera, tras revelar su colaboración con Bon Jovi. De esta manera, cumple con el objetivo de fusionar estilos y llevar su música a otro nivel, dando muestra de su versatilidad e ímpetu para conquistar nuevos retos profesionales.

Los detalles de la colaboración

Carín fue invitado a conversar en el podcast llamado Tirando Bola. En ese espacio, se abrió sobre diversos temas y reveló la gran noticia que ha acaparado toda la atención de su público; la colaboración con Bon Jovi, una de las bandas más reconocidas del rock a nivel internacional. “Acabo de grabar con Bon Jovi, san Bon Jovi. Yo estoy bien ca… con eso, no me la creo…”, explicó durante la charla, en la cual afirmó que la canción forma parte de su siguiente álbum. “Todavía no sale, se acaba de grabar (la canción), sale ahora para el disco de regreso…”, explicó emocionado, poniendo de frente este logro conquistado, el cual ha generado conversación entre quienes siguen de cerca su carrera.

El intérprete hizo énfasis en la gran importancia de esta colaboración, pues tiene la fortuna de sumarla a su repertorio más allá de lo que suceda tras el estreno de este tema. “Esa es una medalla que, pase lo que pase con la rola, (ya se hizo) es Bon Jovi…”, dijo. En ese espacio, en el que además habló de otro músico por quien tiene admiración. “Alejandro Sanz es mi segundo artista favorito, después de Silvio Rodríguez…”, dijo el intérprete de temas como El Amor de Mi Herida o Necesito Encontrarte.

Busca siempre estar aterrizado

Gracias a su éxito en la música, Carín ha logrado el estatus de estrella. En su haber suma tres Grammy latinos y un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, sin dejar de mencionar los múltiples hits que lo han hecho permanecer en la cima. A pesar de ello, el cantante busca mantenerse con los pies en la tierra, según compartió en una entrevista concedida a ¡HOLA! Américas en junio de 2024. “Soy bien costumbrista y como te digo, me gusta siempre andar con ella (mi novia), me gusta viajar con ella. Todo mi equipo de trabajo son amigos míos, la mayoría de la infancia, desde que yo tenía ocho años, que son del barrio. Trato de mantener siempre el hogar cerca, que eso me mantiene muy aterrizado…”, dijo.

En esa charla, Carín también nos habló de la relevancia que ha tenido para él conservar la esencia de aquel niño que creció motivado por los dibujos animados, las fantasías y los sueños que hoy ha podido hacer realidad. “La verdad, soy un niño, entonces, sigo siendo igual. Desde morro me han criticado por ser muy fantasioso, muy ‘freaky’ hasta la fecha. Sigo usando cosas y comprándome cosas de ‘Dragon Ball’, me mando a hacer joyería pensando en ‘Dragon Ball’. O sea, sigo conectado muy con el niño ese, porque es aquel que todavía tiene sus sueños, es el niño que se quería comprar un Ferrari, es el mismo que se quería comprar una casa, es el mismo que quería tener la computadora más chingona, que quería estar con eso…”, contó.