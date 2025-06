Si México ataca a EU sería decapitado en 4 segundos: Eric Trump

MILENIO

Eric Trump, el tercer hijo del presidente de Estados Unidos, aseguró que si México decide atacar a su país “sería decapitado en 4 segundos”, al ser cuestionado sobre cómo responderían a un ataque hipotético.

“Si México, imaginemos este escenario, dispara cohetes hacia Estados Unidos sería decapitado en 4 segundos. Estados Unidos no lo toleraría, ningún ciudadano lo toleraría, ningún líder lo toleraría y por supuesto que mi padre no lo toleraría”, dijo en entrevista para Fox News.

“Es un paralelismo con lo que está pasando justo ahora (en Medio Oriente). Es interesante tener a un hombre que no se doblegará ante la industria militar de este país y que no quiere una guerra, que no puede quedarse a mirar cómo jóvenes hermosos ucranianos y niños hermosos rusos se disparan entre ellos”, comentó sobre su padre, a quien ve como un pacificador.

El tercero de los hijos de Trump aclaró que su país no busca la guerra sino la paz, y que por eso se ha comportado como un mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual no ha dado frutos hasta el momento.

“Son vidas hermosas. Tengo un hijo y una hija increíbles, y sé el tiempo que toma criarlos como para que su vida sea terminada en un instante, solo porque un tipo se esconde en una esquina y aprieta un pequeño gatillo. Así de fácil la vida de esos niños es arrebatada de sus padres. Trump no quiere eso, él quiere paz y estabilidad en el mundo”, explicó.

Trump amenaza a Irán con ataque “sin contemplaciones”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que si Irán ataca objetivos estadunidenses, la respuesta será contundente.

“Responderíamos con toda nuestra fuerza, sin contemplaciones”, afirmó el mandatario a los medios de información, de regreso a Washington desde la cumbre del G7 en Canadá, antes de añadir: “Creo que (los iraníes) ya saben que no deben tocar nuestras tropas”.

Trump, quien se retiró anticipadamente del G7, volvió a negar que hubiera abandonado la reunión para promover un alto el fuego entre Irán e Israel, como había sugerido el presidente francés, Emmanuel Macron.

No estoy buscando un cese de hostilidades, estamos buscando algo mejor”, enfatizó Trump, reiterando: “Nunca dije que estuviera buscando un alto al fuego. Eso lo dijo Emmanuel… buen chico, pero no siempre tiene razón”.

Trump busca “terminar” la guerra:

A este respecto, realizó varias declaraciones aparentemente contradictorias.

Por un lado, aseguró que lo que buscaba era un “un final real, no un alto al fuego” y que estaba considerando enviar al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y al emisario especial Steve Witkoff, para reunirse con representantes iraníes.

Sin embargo, apuntó que no estaba “muy de humor para negociar” con Irán.