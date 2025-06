El día cero, polémica y confusión

Por Manuel CARMONA

No hay plazo que no se cumpla y el día llegó, el primero de junio y con ello la elección. Llegamos al día y hora en medio de una tormenta de posiciones encontradas, de quienes hacen un llamado a la población para acudir a las urnas y quienes han expresado públicamente sus intenciones de no asistir y además promueven la no participación social para restarle legitimidad a los primeros comicios en la historia de nuestro país para elegir jueces, magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Considero que ambas posturas son válidas, aceptables, tienen sus motivaciones, las conocemos, se ha escrito y discutido ampliamente en estos meses sobre ellas, son respetables, pero hay algo que no podemos dejar de observar, que la elección ya no es un asunto de preferencias, ya estamos en otro momento, ya no solo es derecho positivo, sino ya es Derecho Público Vigente y en consecuencia se tiene que llevar a cabo y punto.

En su momento se desahogó un procedimiento legislativo, (si fue viciado o no, eso ya es otra cosa) el caso es que se aprobó la iniciativa por ambas cámaras del Congreso de la Unión y fue sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo, por lo tanto ya es de observancia obligatoria.

Es paradójico que mientras se estuvo dando la discusión en las Cámaras, el debate solo quedó a nivel de partidos políticos, la sociedad poco se interesó en el tema y por lo tanto no hubo un gran involucramiento que se pudiera haber notado.

Sin embargo a partir de que empezaron las campañas, académicos reconocidos, abogados postulantes en lo particular, colegios de abogados y ciertos sectores de la sociedad empezaron a opinar cada vez de manera más insistente, a cuestionar y a descalificar la elección, como parte del proceso para implementar la reforma constitucional, llegando a esta fecha que es el día de la elección en un ambiente enrarecido que se puede definir y resumir como de POLÉMICA Y CONFUSIÓN.

Qué hace que la elección sea polémica? Que los que promueven el voto y los que no están de acuerdo con ir a votar, ambos tienen razón. Hay que ir a votar es un deber cívico, pero los que no irán a votar también tienen razón, es la manera de expresar su voluntad, es decir, su desacuerdo con una reforma legislativa que en su momento no fue suficientemente discutida. No obstante NO están considerando que acudan o no de todos modos habrá elecciones y que su inasistencia facilita la llegada de los perfiles negativos que han sido puestos en entredicho públicamente a lo largo de las campañas.

Que hace que la elección sea confusa? No son tantas las boletas, pero sí muchos los nombres sobre los cuales hay que elegir y para inclinarse para emitir el sufragio a favor de uno u otro hay que estar muy informado sobre el rol y las funciones para los cuales están propuesto cada uno de los candidatos y debido a las restricciones que tuvieron de no contratar publicidad, pues eso incidió directamente en que en este momento no conozcamos gran cosa o de plano nada sobre los aspirantes a algún cargo de los que vamos a ver en las boletas.

Al no haber un referente partidista o de alguna otra naturaleza y al ser nombres de candidatos que no pudimos conocer, más que a aquellos que se vieron involucrados o señalados por algún esçándalo que eso es lo que nadie desea, que sean ellos los que lleguen, la elección se vuelve además de confusa, COMPLEJA, de ahí la necesidad práctica de ir a votar con acordeón, porque nadie se podría acordar de tanto nombre.

Por tal motivo es que resulta de sumo interés la propuesta que puso sobre la mesa la asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público, que es una propuesta conciliatoria entre las posturas antagónicas de las que hemos venido hablando, votar para romper con el orden existente y no votar para no dar el aval a una reforma judicial apresurada, hecha sobre las rodillas, que dio lugar a múltiples cuestionamientos en las últimas semanas.

La postura de Poblanos Unidos, que además suscribo y comparto ES PARTICIPAR y salir a votar, pero por candidatos con carrera judicial, es decir, asumir una posición activa, pero con una orientación clara y definida a tratar de defender hasta donde sea posible el barco de la profesionalización del servicio público que todos deseamos.

Que el partido oficial está recurriendo a la compra del voto, a la movilización de sus brigadas a favor de sus candidatos, a la coacción de su plantilla en las oficinas públicas, etc. bueno eso es lo que ocurre cada vez que hay elecciones. No quiero decir que esté bien, sino que esto es lo que ocurre en cada proceso electoral, el partido en el poder trata de sacar algún provecho a las condiciones de ventaja que tiene a su alcance, eso significa que está haciendo lo que le toca, pero los grandes ausentes son los partidos de oposición, que voluntariamente desaparecieron del mapa y que han dejado solos y a su suerte a la sociedad civil que viene impulsando el llamado a no acudir a votar.

Pero Poblanos Unidos sostiene que la neutralidad nunca en la historia ha sido un factor de cambio. El hacerse a un lado, el mantenerse al margen, es abdicar a una responsabilidad, por eso proponer participar, aunque no se logre necesariamente el objetivo, pero hay que intentarlo, eso es la democracia, PARTICIPAR, ganar o perder, pero participar y sobre todo definir una postura.

Votar no es rendirse, es resistir con conciencia.

El autor es abogado, escritor y analista político.