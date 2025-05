Poemas y biografía de la poeta rusa Ana May

Carlos Javier Jarquín

Traducción del ruso al inglés por Ana May

Traducción del inglés al español por Irene Doura-Kavadia.

ANA

I

Diría que es un pecado

dejar cicatrices sobre cicatrices.

Como respuesta, atrapa ahora mi risa:

veo la luz en las heridas del corazón.

II

Muerdo sin culpa,

hoy soy un tigre suave.

No pusiste precio alguno

a sus juegos de amor.III

Atrapa

palabras rudas y ternura,

furia exhibida en los textos.

El amor es dulce pecaminosidad,

mis pulmones de mi lepra femenina.

IV

Es como un nuevo capítulo otra vez,

medallas del corazón sobre el pecho.

Me equivoqué en algún lugar.

Mi mente y mi corazón combatían.

Mi camino de mujer es por voluntad de Dios.

Me topé con la palabra “otra vez”.

Todo el campo está sembrado de dolor,

que no se puede arrebatar ni quitar.

Sobre la traductora:

Irene Doura-Kavadia es escritora, poeta, profesora, literata, traductora multilingüe, conferencista, gestora y promotora cultural griega. Es autora de 16 libros que han sido publicados en griego, inglés, francés y español y ha recopilado varias antologías como editora en jefe de Writers Capital International Edition.

Sobre la autora:

Alina Railevna Makhmutova conocida en el mundo literario como Ana May, es una escritora, poeta y fotógrafa originaria de Kazán, Rusia. Autora de los libros “En las calles del amor”, “Deambulando por la memoria”, “Beso tu dolor” y “ANA”, ha sido galardonada en numerosos concursos y premios literarios, tanto en Rusia como a nivel internacional.

Parte de su trabajo literario ha sido publicado en diversas revistas y antologías en países como Rusia, Estados Unidos, España, Italia, Albania, Israel, India, Turquía, Bangladés, Tayikistán y Australia. Además de su labor artística, Ana Maу se dedica a la confección de lencería artesanal, una expresión más de su sensibilidad estética y pasión por lo hecho a mano.