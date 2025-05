Primal Sinner reimagina su rugido con ‘Red Horn Calls (Acoustic)’: una invocación íntima desde el abismo

Staff/RG

Primal Sinner lanza ‘Red Horn Calls (Acoustic)’, una versión íntima y visceral que transforma su fuerza en una invocación desde el abismo

La agrupación colombiana Primal Sinner presenta la versión acústica de su sencillo ‘Red Horn Calls’, una pieza que despoja a la canción original de su fuerza eléctrica para revelarla en toda su vulnerabilidad y potencia simbólica. Conformada por guitarra, cello y voces, esta nueva entrega no solo transforma la estética del tema, sino que lo resignifica desde un lugar más introspectivo, cálido y directo.

Con influencias que oscilan entre la música de cámara, los soundtracks cinematográficos y el universo acústico de bandas icónicas como Apocalyptica, ‘Red Horn Calls (Acoustic)’ es un descenso lúcido al drama existencial que caracteriza la propuesta lírica y filosófica de Primal Sinner. La canción, compuesta por versos densos y viscerales, recrea una caída desde el cielo hasta el infierno no como castigo, sino como gesto de afirmación: un acto de luz propia en medio del exilio.

“Red horn calls / In suffering I refuse to dwell / In barren lands I shall seed my bliss”, expresa la voz en uno de los pasajes más crudos y reveladores del tema.

Formada por Fabián Tejada, Jhon Tejada, Diovanny López, Freddy Olave, Freddie Zambrano y Fito Hoyos, Primal Sinner se autodefine como el símbolo del “pecador primigenio”, ese primer ser humano que, escindido de la Unidad, se convierte en el reflejo de un drama atemporal: el de existir dividido, anhelando un absoluto que siempre parece fuera del alcance.

Con tres lanzamientos en su haber: ‘Dying Like the Sun in the West’, ‘Albam Tenebrae – Acoustic’ y este nuevo sencillo, la agrupación se consolida como una de las propuestas más conceptuales y auténticas de la escena nacional, no solo por la fuerza de su discurso sonoro, sino por la profundidad existencial y simbólica de su narrativa.

La portada, el video y la estética general del lanzamiento complementan esa sensación de tránsito entre mundos: el paraíso perdido, el infierno aceptado y la promesa de una luz que no redime, pero sí acompaña.

A lo largo de su trayectoria Primal Sinner, ha mantenido una actividad constante, tanto en producción musical como en circulación en diversos escenarios. Su propuesta única ha sobresalido en la escena independiente y le ha permitido compartir tarimas con grandes referentes del metal nacional e internacional como Kraken, Fabio Lione, Therion y Stratovarius, entre otros.