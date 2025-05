Panorama negro, prieto, morado

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Se acabó la temporada para el Club Puebla, para sus jugadores y para su golpeada afición.

Se termina la borrachera de las intrigas, los golpes bajos y llega la triste realidad.

Es el momento en que te das cuenta de las consecuencias de tus actos.

La primera de ellas es el tema de la complicación que tendrán los jugadores para poder cobrar el último mes de sueldo.

Ya se les avisó de manera oportuna que la multa de 47 millones de pesos tendrá que ser pagada del mismo gasto corriente del equipo, lo cual significa que TV Azteca no pondrá un peso extra para pagar la famosa multa, sino que del mismo presupuesto destinado a la institución tendrá que ser pagada a la Liga MX.

Un mes de sueldos debe andar alrededor de los 17 millones de pesos, por lo que, en caso de no pagarse (lo cual, hasta sonaría de cierta manera lógica), la administración de la escuadra iría por unos 30 milloncitos más.

Sin embargo, no es tan fácil evitar pagar y que la cosa quede ahí, me explico, existen contratos que se tienen que pagar sí o sí. Dirían por ahí, por las buenas o por las malas, ya que los jugadores tendrían la opción de acudir a ‘controversias’ en la FMF y solicitar su pago, mismo que se tendría que finiquitar antes del inicio del próximo torneo so pena de que el equipo no pueda participar en él.

Emanuel Gularte es quien encabeza la comitiva de negociación por parte de los jugadores y Gabriel Saucedo por parte del club.

Acordaron ver la posibilidad de pagarle a los jugadores que menos ganan a la brevedad posible e ir avanzando en el pago de los demás para acabar de pagar antes del inicio del torneo.

Es decir, la directiva no se ha negado a pagar, lo que si es que no tiene una fecha definida para realizar el pago.

Dentro de esta retención de pago realizada por la directiva, no se aclaró si los 70 golfos y golfas que vegetan en el club y sus oficinas también estarían incluidos, pues que cómodo resultaría que los jugadores y cuerpo técnico fueran sacrificados y que estos y estas dizque trabajadores cobren su sueldo íntegramente, incluido el prestanombres del ‘Chómpiras’ Jiménez, quien según nos enteramos, cobra 500 mil pesos mensuales por aparecer eventualmente en fotografías y andar mamaseando en todo Puebla en lugares como la feria y los distintos restaurantes a los que acude, donde incluso solicita que a su llegada pongan de música de fondo el himno del Puebla (las risas son grabadas).

Entre empleaditos y empleaditas incluyendo directivos, renta de oficinas de lujo (2 pisos) madams y anexas, la nómina supera los 2.5 millones de pesos mensuales, lo que significa más o menos 30 millones de pesos anuales, que tranquilamente podrían utilizarse para reforzar al equipo.

Mientras todo eso sucede, el periódico Récord publicó la tabla de cocientes para el próximo torneo, donde la franja a lo que más aspira es a superar al Santos de Torreón para no pagar 80 millones, sino nuevamente 47, por lo que como le decía líneas arriba, la cosa esta prieta.

Ya de refuerzos de calidad mejor ni hablamos, muchos de los actuales jugadores terminarán por abandonar el barco.

Brayan Angulo, ‘Wacho’ Jiménez, Ferrareis, Pablo González, Luis Quiñones, Ema Gularte (en veremos) entre otros que nada más no entran en planes, o por lo elevado de su sueldo.

Se quedarían jugadores como Julio González (en caso de que Toluca no pague para llevárselo), ‘La Araña’ Rodríguez, Efraín Orona, el joven Pachuca, Castillo, Emiliano Gómez, Ricardo Marín (en veremos), Facundo Waller (en caso de que nadie se interese, le queda un año y medio de contrato) y agregue usted a Carlos Baltazar, quien ya pertenece al Club y que fue prestado a Celaya, cuenta con 28 años y vendría de regreso.

Además de Lucas Cavallini, que se reporta al 100 % para regresar a encabezar el ataque camotero.

Se valora darle otra oportunidad al centro delantero Martin Barragán, pero eso ya dependerá de lo que decida el nuevo director deportivo Rafael ‘Chiquis’ García en concordancia con el DT Pablo Guede, que intentará revalorizar su prestigio después de un torneo desastroso.

A Guede lo estará acompañando un viejo conocido de la afición poblana como lo es el Preparador Físico Gustavo ‘Papu’ Leombruno, mismo que se estará integrando desde la pretemporada, la cual, le adelanto, se va a desarrollar en Puebla y tratarán de sostener un buen número de encuentros previos al inicio del torneo.

También se confirma que el centro de operaciones para los entrenamientos será el Alpha 3 y que ya no regresarán a CU de la BUAP.

Las baterías se enfocarán en traer jugadores de expansión y subir al menos a 8 o 9 jugadores de las Subs para crear una escuadra veloz, ya sin tantos veteranos, para al menos dar la batalla el próximo año futbolístico, a sabiendas de que salvar la multa será un tema prácticamente imposible.

Esa que acaba usted de leer es la verdad de la realidad del Club Puebla.

Algo podría variar en cuanto a los que se quedan o se van, pero créame usted que será mínimo.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

