La inteligencia artificial frente al arte y los derechos de autor: ¿apropiación indebida o riqueza compartida?

Universitat Oberta de Catalunya

El auge de los estilos Ghibli generados por IA reabre el debate sobre los derechos de autor y la banalización de la cultura

La popularización del generador de imágenes de ChatGPT, capaz de recrear estilos artísticos reconocibles como el de Studio Ghibli, ha provocado un nuevo estallido de debates en los ámbitos jurídico y ético. Más allá del fenómeno viral, las implicaciones de esta tecnología tocan cuestiones de fondo sobre derechos de autor, competencia desleal, banalización del arte y extractivismo cultural.

Algunas plataformas de IA están utilizando obras protegidas para entrenar modelos de IA sin remunerar a los creadores, mientras que otros negocios intentan establecer mecanismos de compensación. El debate gira en torno a si estamos ante un caso de apropiación indebida o una nueva forma de generar riqueza compartida. Las regulaciones emergentes en la UE y en EE. UU. podrían marcar el futuro de este sector. Expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analizan, desde la legalidad, las infracciones derivadas del uso masivo de estilos visuales reconocibles, y, desde el ámbito artístico, advierten de la banalización cultural y la pérdida de identidad artística ante la estandarización estética impulsada por la IA.

Copiar sin copiar: el reto legal de proteger un estilo

El estilo visual de una obra no está protegido de forma directa por los derechos de autor, ni en España ni en la Unión Europea. Sin embargo, cuando un conjunto de rasgos estéticos es tan identificable que actúa como una “firma visual”, puede gozar de protecciones indirectas. “Aunque no esté registrado como marca, la ley protege esa identidad para evitar que otras empresas se aprovechen de su fama y confundan al público”, explica Begoña González Otero, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

Desde el punto de vista jurídico, el uso masivo del estilo de Studio Ghibli por parte de plataformas de IA abre la puerta a posibles reclamaciones por competencia desleal y apropiación de identidad artística. “Copiar masivamente un estilo tan asociado a su autor o estudio puede ser ilegal, aunque no se copie una obra concreta”, puntualiza González Otero. Según el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), inducir confusión o explotar la reputación ajena constituye una práctica ilícita. Puede, también, existir un riesgo de dilución de marca no registrada si se demuestra que el estilo es distintivo y conocido. La situación cambia dependiendo de quién genere las imágenes. “Cuando hay plataformas o empresas que utilizan estilos reconocibles para entrenar o producir contenidos que compiten en el mercado, existe riesgo claro de aprovechamiento indebido”, afirma la experta. Sin embargo, si son usuarios particulares que crean imágenes de uso privado, “cualquier acción directa contra ellos sería desproporcionada”, según la Directiva 2004/48/CE.

Además, la aprobación de la Digital Services Act (DSA) introduce nuevas obligaciones para ciertas plataformas de inteligencia artificial. En concreto, estas normas se aplican cuando actúan como intermediarias, es decir, si permiten que los usuarios generen, compartan o difundan contenidos en línea, como imágenes, textos o vídeos. En estos casos, el DSA —que amplía el marco de la Directiva sobre el comercio electrónico— obliga a las plataformas a actuar con diligencia ante contenidos ilegales, a ser más transparentes y a proteger mejor los derechos de los usuarios. Si la plataforma supera los 45 millones de usuarios en la Unión Europea, se considera una very large online platform (VLOP) y debe cumplir requisitos adicionales, como realizar evaluaciones de riesgos sistémicos (por ejemplo, manipulación de información o difusión masiva de desinformación).

Ahora bien, si una plataforma no se limita a alojar contenido de terceros, sino que usa ese contenido para reentrenar sus propios modelos, deja de ser un simple intermediario. En ese caso, asume responsabilidad directa, lo que puede tener consecuencias legales más estrictas.

A pesar de este marco normativo, la aplicación práctica sigue siendo limitada. González Otero advierte de que, “aunque las bases legales existen, el enforcement en Europa es débil, y el mercado favorece comportamientos oportunistas”. Casos como el de GEMA contra OpenAI ilustran la dificultad de defender los derechos de autor frente a los modelos de IA.

El extractivismo cultural y la banalización del arte

Desde los ámbitos artístico y ético, los riesgos de esta tecnología no son menores. Quelic Berga Carreras, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC e investigador del grupo DARTS, considera que la “ghiblificación” de internet representa un caso flagrante de apropiacionismo o apropiación cultural. “Estamos pidiendo a la máquina que copie el estilo sin prejuicios ni filtros, con lo que banalizamos un arte que se basa en el cuidado, el detalle y el respeto”, reflexiona Berga.

El investigador alerta de que este fenómeno no es un simple homenaje estético, sino un extractivismo cultural que trivializa referentes profundamente humanos. En su opinión, la tecnología de IA, tal como se está utilizando, reproduce una forma de colonialismo sobre culturas ajenas, al extraer rasgos reconocibles y despojarlos de su significado profundo para su explotación masiva.

Tres grandes riesgos para la creación artística

Uno de los principales riesgos es la pérdida de autoestima creativa entre los artistas. Según Berga, enfrentarse a una máquina capaz de imitar estilos de forma espectacular pero sin alma puede desmotivar a los creadores humanos y afectar a su confianza y motivación. En segundo lugar, se produce un desdibujamiento cultural progresivo: el cruce indiscriminado de estilos, fomentado por las IA, genera una “hibridación extrema” que borra las referencias culturales sólidas y convierte la creación en un collage superficial sin raíces.

Finalmente, Berga alerta de una creciente banalización del arte: cuanto más se propagan las imágenes espectaculares generadas por IA, más se vacían de contenido profundo, al sustituir el sentido social del arte por la mera apariencia estética. El propio Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli, criticó en 2016 el uso de IA para replicar movimientos humanos, y exclamó: “No entendéis el sentido del esfuerzo humano”. Una crítica que resuena hoy más que nunca.

IA y derechos de autor: una carrera contra el tiempo

La regulación europea intenta adaptarse al nuevo escenario con medidas como el Artificial Intelligence Act (Regulation 2024/1689), que obliga a los proveedores de modelos de IA de propósito general (GPAI) a respetar los derechos de autor y detallar los datos utilizados en el entrenamiento de sus modelos. Sin embargo, Begoña González Otero advierte de que “existen ambigüedades y lagunas que pueden influir en la eficacia de las obligaciones”.

De hecho, la falta de armonización efectiva entre el Artificial Intelligence Act, la Directiva 2019/790 y la normativa nacional genera un “incentivo perverso”: incumplir resulta, de momento, más rentable que cumplir.

Por su parte, los artistas y creadores buscan también estrategias para protegerse. Proyectos como Tracking, detection and management of AI infringement (TDMAI) surgen como iniciativas tecnológicas impulsadas por los propios autores para vigilar el uso no autorizado de sus obras.

Entre la fascinación y el riesgo

La fascinación por las capacidades de la inteligencia artificial convive con una creciente preocupación ética y cultural. Concluye Quelic Berga que “el riesgo no es solo perder el control sobre la creación, sino acostumbrarnos a una mediocridad estética que trivializa el arte y la cultura”.

Mientras tanto, el futuro de la creatividad y los derechos de autor en la era de la IA sigue abierto, en una carrera en la que la regulación, la conciencia cultural y la acción colectiva serán determinantes para equilibrar innovación y respeto a la identidad cultural, según los expertos.