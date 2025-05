Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy, lanza su muy anticipado álbum debut ‘preguntas a las 11:11’

Staff/RG

Una odisea pop-rock, producido por Kevn, que ofrece una mirada a las reflexiones de Ela sobre el amor, el desamor y el autodescubrimiento. Inspirada por las preguntas nocturnas y el acto simbólico de pedir deseos a las 11:11, una tradición familiar de su infancia en Colombia

Taubert es una narradora, capaz de recrear escenas cotidianas con tal detalle que forja conexiones intergeneracionales con su público”. – M Huston, Genius

“Con un sonido pop envolvente y letras honestas, Ela Taubert ha cultivado cariño y admiración en una audiencia que se ve reflejada en las melodías que canta.” – Rolling Stone En Español

Miami, FL (9 de mayo de 2025) – Aunque la Generación Z suele ser celebrada por su honestidad emocional, cuando se trata del amor, esa misma transparencia no siempre es tan clara. Ahí es donde entra la cantautora colombiana y ganadora del Latin GRAMMY, ELA TAUBERT, quien le da voz y vida a esas preguntas sin respuesta y a esas dudas con su álbum debut, ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’. Inspirado en el ritual de la infancia de pedir deseos a las 11:11, el álbum, producido por KEVN, se basa en la exploración del amor, el desamor y el auto descubrimiento—inspirado a través de esas preguntas que no nos dejan dormir por la noche.

Diseñado para ser escuchado de principio a fin, ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ abre con “¿QUIÉN DIRÍA?”, la única canción que habla sobre el amor, la emoción y el miedo de volver a enamorarse a pesar de las heridas del pasado. A partir de ahí, el viaje se sumerge en un mundo post-ruptura con su éxito global y himno al desamor “¿CÓMO PASÓ?”(tema que cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify, certificado platino en EE. UU. y México, y oro en España), seguido por el tema principal “¿TRATO HECHO?”, que trata sobre la duda de entregarse al amor correcto después de haber estado atrapado en el equivocado, y “¿ES EN SERIO?” – una balada coproducida por el legendario creador de éxitos Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd, Justin Bieber), que combina vulnerabilidad y sarcasmo al reflexionar sobre la confianza, el valor personal y las promesas rotas.

El álbum luego toma un giro más introspectivo con temas como “¿TE IMAGINAS?” y “¿UNA VEZ MÁS?”, ambos inspirados en los años más vulnerables de ELA (de los 15 a los 25 años), capturando la complejidad del crecimiento y la aceptación de la imperfección. Un momento destacado llega con “¿CÓMO HACES?”, un emotivo homenaje a su mamá, Erika, que ha adquirido un nuevo significado gracias a una tendencia viral en TikTok. Los fans ahora dedican la canción a cualquiera que haya sido su apoyo incondicional, ya sea un padre, amigo, hermano o incluso una mascota. Una canción especialmente significativa para ELA, “¿CÓMO HACES?” también incluye las voces en vivo de los fans quienes asistieron el sold-out show de ‘Metamorfosis Tour’ en Bogotá donde ELA invitó a su audiencia a cantar el coro, grabando 15 tomas antes de obtener la grabación perfecta, que ahora acompaña el final de la canción.

Fiel a la visión de ELA sobre la vida en dos colores—azul para la vulnerabilidad y rosa para el empoderamiento—la segunda mitad de ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ marca el inicio de su audaz y desafiante era “rosa”. Canciones como “¿QUIÉN SOY PARA JUZGAR?” reviven con humor sarcástico los desamores del colegio, mientras “¿QUÉ MÁS QUIERES?” canaliza una mezcla intensa de rabia y sentimiento, y “¿POR QUÉ SOY ASÍ?”se convierte en un poderoso himno de autoaceptación, sanación y alejamiento de amores tóxicos sin remordimientos.

La montaña rusa continúa con la undécima pista, “PREGUNTAS,” el único título que no es una pregunta, a diferencia del resto del track list, y marca el momento más personal de ELA reflejando todo lo que siente a los 25 años y el progreso alcanzado como persona. El álbum sigue con “¿PARA QUÉ?”, tema que por primera vez impulsa a ELA usar sonidos country/folk fusionados con pop/rock latino, “¿POR QUÉ NO ME FUI ANTES?” y “¿Y SI ERAS TÚ?” que fue el primer adelanto del tema y ciclo del álbum en 2023. El álbum debut de ELA culmina con colaboraciones de gran impacto: “¿CÓMO PASÓ? (CON JOE JONAS)”, interpretada en vivo en los Latin GRAMMYs de este año, tras de que ELA ganara el premio a ‘Mejor Artista Nuevo’, y una versión en vivo de “¿CÓMO PASÓ? (CON MORAT)”, grabada durante el show de Morat en Chile, con entradas agotadas, cuando la banda sorprendieron a los fans invitando a ELA al escenario.

Reflexionando sobre el lanzamiento de su primer álbum, ELA comparte: “Después de años de reflexión, crecimiento y exploración creativa, estoy muy emocionada de lanzar ‘PREGUNTAS A LAS 11:11.’ Cada canción lleva una parte de mi viaje y una pregunta que me ha formado. Este álbum no se trata de encontrar respuestas—porque a veces, no las hay. Se trata de aprender a vivir con las preguntas, abrazar el sobrepensar y encontrar consuelo en no siempre saber. Para mí y mis mejores amigas, se convirtió en un refugio. Cada canción trae un recuerdo o nos hace reír. Estas preguntas pueden evolucionar con el tiempo, pero siempre serán parte de quien soy”.

Nacido del timing divino, los rituales familiares y el proceso de crecer, ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ es más que un debut—es una banda sonora del paso a la adultez para una generación que busca significado en el caos. Con el nuevo lanzamiento del album, ELA TAUBERT ha llegado oficialmente.

ELA TAUBERT

‘PREGUNTAS A LAS 11:11’

9 de mayo del 2025

1) ¿Quien Diria?

2) ¿Como Paso?

3) ¿Trato Hecho?

4) ¿Es En Serio?

5) ¿Te Imaginas?

6) ¿Una Vez Mas?

7) ¿Como Haces?

8) ¿Quién Soy Para Juzgar?

9) ¿Qué Más Quieres?

10) ¿Por Qué Soy Así?

11) Preguntas

12) ¿Para Que?

13) ¿Por Que No Me Fui Antes

14) ¿Y Si Eras Tu?

15) ¿Como Paso? (Con Joe Jonas)

16) ¿Como Paso? Con Morat