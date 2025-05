Bobby Pulido dedica tema a su papá Roberto Pulido

Staff/RG

Como parte de su proyecto ‘BOBBY & FRIENDS, UNA TUYA UNA MÍA’ esta semana BOBBY da a conocer 2 canciones junto a su papá, y no es que precisamente canten juntos, sino que son cartas de amor de uno para el otro.

Primeramente, “Cuida bien a tu mamá”, es un tema interpretado ya hace años por Don Roberto Pulido, quien ahora la retoma en una versión en vivo. La letra es hermosa y queda perfectamente para que sea dedicada en este día de las Madres.

Por otro lado, está “Contra el tiempo” el único tema inédito que incluye esta producción y se trata de un canción que BOBBY interpreta con dedicatoria especial para su papá. El tema es una composición de los hermanos Rubén y Martín García, y en ella se habla de lo rápido que pasa el tiempo, y de cómo va viendo que el cuerpo de su “viejo” se cansa ya, pero trata de inyectarle ánimo y le dice que no debe rajarse, que la vida aunque duele a veces, también es muy bonita.

BOBBY PULIDO siempre ha honrado el apoyo que ha recibido de su padre en su carrera, por eso, “Contra el tiempo” es una carta de amor hacia él, palabras de agradecimiento y fuerza en donde reconoce la escuela de aprendizaje que ha dejado en él.

“Cuida bien a tu mamá” y “Contra el tiempo”, ya están disponibles en todas las plataformas digitales, al igual que los videos que ya se pueden disfrutar en el canal oficial de BOBBY PULIDO en YouTube.

CONTRA EL TIEMPO

Mi viejo se me está volviendo viejo

presiento que ya se quiere rajar

la batalla contra el tiempo está perdiendo

y me duele verlo lento un poco más

Sus ojos ya no están al 100 por ciento

y sus fuerzas no son las mismas de ayer

mi viejo usted es el hombre quien más quiero

regañón y de alma noble es usted.

No se me raje apá, no le afloje que siempre ha sido fuerte

hombre honesto, trabajador y buena gente

y su escuela siempre la llevo aquí presente.

Ánimo al cuadro apá, que la vida

aunque es bonita a veces duele,

hoy brindemos porque está hoy aquí presente

gracias por ser mi viejón y amigo siempre.

Sus consejos siempre llevo en el camino

y por usted hoy soy el hombre que soy

siempre me ha cuidado desde niño

y hoy con gusto le regreso ese favor.

No se me raje apá, no le afloje que siempre ha sido fuerte

hombre honesto, trabajador y buena gente

y su escuela siempre la llevo aquí presente.

Ánimo al cuadro apá, que la vida, aunque es bonita a veces duele

hoy brindemos porque está hoy aquí presente

gracias por ser mi viejón y amigo siempre.