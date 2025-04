Algoritmos salvan vidas y la IA es la nueva aliada de los médicos contra enfermedades del corazón

Staff/RG

La IA está transformando la medicina cardiovascular; permite diagnósticos más precisos, tratamiento personalizado y prevención de enfermedades del corazón.

Al analizar millones de datos en segundos, la IA libera tiempo valioso para que los médicos se enfoquen en dar un trato más empático al paciente.

Esta visión fue compartida por el Dr. Thomas Lüscher durante la Tercera Reunión Internacional de Expertos en Insuficiencia Cardíaca, organizada por Vandala Events.

¿Y si una computadora pudiera salvarte la vida antes de que notes un síntoma? Esta ya no es una idea del futuro. Hoy, la inteligencia artificial (IA) está transformando la medicina cardiovascular; apoya a los médicos para diagnosticar con mayor precisión, tratar con eficacia y prevenir enfermedades cardíacas antes de que se conviertan en emergencias.

“Tenemos que ser excelentes médicos para mantenernos al día. Debemos ver en la IA al mejor asistente, ese que nos ayudará a ser más rápidos, precisos y eficaces. Y, sobre todo, nos permitirá tener más tiempo para lo importante: hablar con nuestros pacientes”, señaló el Dr. Thomas Lüscher, Director de Investigación, Educación y Desarrollo, y Cardiólogo consultor del Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust y el Imperial College London —hospital donde se atendía la reina Isabel II— durante su conferencia Artificial Intelligence in Cardiovascular Medicine.

La ponencia se presentó en el marco de la Tercera Reunión Internacional de Expertos en Insuficiencia Cardíaca, organizada por Vandala Events y celebrada en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, en la Ciudad de México.

Un riesgo silencioso que no espera

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 17 millones de personas fallecen cada año por causas cardíacas. Muchas de estas muertes podrían evitarse con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

Sin embargo, los métodos tradicionales suelen llegar tarde. Los médicos enfrentan una sobrecarga de información, estudios complejos y poco tiempo para analizarlos a fondo. Es ahí donde entra la innovación y el avance tecnológico.

IA: una aliada que ve lo que el ojo no

La inteligencia artificial ya se utiliza en hospitales de todo el mundo para analizar millones de datos en segundos, detectar anomalías invisibles y personalizar tratamientos. Según el Dr. Lüscher, estos algoritmos superan al ojo humano al identificar condiciones como la fibrilación auricular y predecir la efectividad de terapias. Su aplicación ha logrado reducir hasta en 30% la mortalidad en pacientes de alto riesgo.

Durante su intervención, el especialista médico mencionó avances concretos en áreas clave: el diagnóstico por imagen, la predicción de eventos cardíacos y la optimización de ensayos clínicos, donde la IA ya entrega resultados tangibles.

Los datos respaldan esta evolución. Según el Journal of the American College of Cardiology, los algoritmos han alcanzado niveles de sensibilidad superiores al 90% en la detección de disfunción ventricular. Por su parte, el British Medical Journal reportó que los sistemas basados en IA han logrado reducir los errores de diagnóstico en más de un 20%.

Sin embargo, el avance de la IA no depende solo del desarrollo tecnológico. Como enfatizó el Dr. Lüscher, su verdadero impacto requiere del esfuerzo de médicos dispuestos a adoptar nuevas herramientas, hospitales que apuesten por la innovación, empresas que impulsen soluciones éticas y gobiernos que promuevan marcos regulatorios adecuados.

Finalmente, aunque para el Dr. Lüscher “el futuro de la cardiología está en el machine learning, los buenos médicos seguirán siendo indispensables. Lo verdaderamente importante, es aprender a utilizar la tecnología como un copiloto, no como un reemplazo, y entender que la combinación de ciencia, datos y humanidad será clave para construir un sistema de salud más eficiente y empático”.

