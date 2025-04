Alejandro Fernández lanza su anticipado álbum ‘De Rey a Rey’, un homenaje a su padre, Vicente Fernández, desde La Plaza de Toros ‘La México’

Staff/RG

Programa especial este sábado a las 9:00 pm – una entrevista íntima con el Potrillo y su familia, donde compartirán recuerdos, historias y momentos personales desde el Rancho Tres Potrillos

‘De rey a rey tour’ actualmente de gira en México y próximamente en Estados Unidos

Hoy, el ícono de la música regional mexicana, Alejandro Fernández, presenta su anticipado álbum ‘De Rey a Rey’, un álbum que no es solo una producción musical, sino una carta de amor a su padre. A través de rancheras clásicas, nuevos arreglos y letras que abrazan la herencia del mariachi, Alejandro Fernández honra el legado de Vicente Fernández, reviviendo el eco de una voz que marcó a México y al mundo entero.

Producido íntegramente por Edén Muñoz ‘De Rey a Rey’, fue grabado en vivo desde Plaza De Toros ‘La México’ con una sensibilidad única. El disco reúne canciones emblemáticas del repertorio de Don Vicente, así como interpretaciones personales que Alejandro lleva al escenario con la emoción a flor de piel. Cada tema es un retrato de momentos compartidos, de enseñanzas transmitidas, de amor familiar convertido en música.

‘DE REY A REY’ TRACKLIST

1. No Me Se Rajar

2. Voy a Navegar

3. Mi Ranchito

4. Estos Celos

5. Que te vaya bonito

6. Bohemio de Ficción

7. Ni en defensa propia

8. De un rancho a otro

9. La Derrota

10. Lastima que seas ajena

11. El cantador

12. Me voy a Quitar de en medio

13. Hermoso cariño

14. Un Millón de Primaveras

15. No me hagas menos

16. El tahur

17. De que manera te olvido

18. El hijo del pueblo

19. La ley del monte

20. Que de raro tiene

21. Volver volver

22. Las botas de charro

23. Mujeres divinas

24. Aca entre nos

25. El Rey

26. A mi manera

Este sábado, los fanáticos de Alejandro Fernández tendrán la oportunidad de conocer al artista desde una perspectiva más personal en un programa especial que promete sorprender a todos. El Potrillo, acompañado de su familia, abrió las puertas del Rancho Tres Potrillos para una entrevista exclusiva y muy personal, donde las cámaras entran a lugares jamás vistos por el público, compartiendo recuerdos entrañables, anécdotas inéditas y momentos profundamente emotivos sobre su vida y carrera.

El programa, con el mismo título que su disco ‘De Rey a Rey: Homenaje a Vicente Fernández’, permitirá a los espectadores conocer las raíces del nuevo álbum, y la oportunidad de disfrutar de un adelanto exclusivo del espectáculo en vivo que Alejandro está llevando a los escenarios. “De Rey a Rey Tour” se encuentra actualmente de gira por México y comenzará su recorrido en Estados Unidos el próximo 10 de mayo.

El Potrillo revela no solo su impresionante talento musical, sino también su profundo amor y respeto por la tradición de la música ranchera, mientras rinde homenaje a su padre. No te lo pierdas este sábado a las 9pm (hora local) por El Canal de Las Estrellas (México) y Univisión (Estados Unidos).

Su versatilidad lo ha llevado a dominar tanto el pop como la música regional mexicana, además de colaborar con más de 35 artistas internacionales, entre ellos Maná, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Christina Aguilera, Beyoncé, Plácido Domingo, Rod Stewart y Alejandro Sanz.

Alejandro es el primer artista en lograr álbumes #1 en cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010, 2020). Además, ha logrado un impacto significativo en la música digital, con 900 millones de reproducciones al año en Spotify, un lugar en el Billionaires Program de Pandora y un impresionante total de 8 mil millones de vistas en YouTube. Estos hitos reflejan su popularidad duradera y el alcance global de su música.

Similarmente, El Potrillo también cuenta con 4 Latin GRAMMYs, incluyendo ‘Mejor Álbum Ranchero/Mariachi’ por su decimoséptimo álbum ‘Te Llevo en la Sangre’ (2024), tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, es parte del Salón de la Fama de Billboard, recibió el ‘Icon Award’ de los Latin AMAs y ‘Premio a La Excelencia’ de Premio Lo Nuestro y Premios Soberano, entre otros reconocimientos en honor a su incansable trayectoria y contribución a la música.

Fernández tiene una larga trayectoria de ayuda a través de su música y conciertos. En 2020, dedicó su Latin Grammy a las víctimas de los huracanes en el sur de México y donó $1,000,000 MXN a la Cruz Roja Mexicana. En 2023, se unió a Teletón México para apoyar a los damnificados tras el catastrófico huracán Otis en Acapulco. Ese mismo año, el Congreso de los EE.UU. lo reconoció por sus cuatro décadas de contribuciones a la música mexicana y la cultura latina, así como por su labor humanitaria y el impacto que ha tenido más allá de la música.

Alejandro ha estado de gira por más de 30 años, y sus fans han podido disfrutar de sus conciertos en vivo en 18 países de Estados Unidos, LATAM y Europa. En 2003, inició la tradición anual de Fiestas Patrias en Las Vegas y actualmente es el solista con más ventas en la historia de la ciudad, con 22 años consecutivos de presentaciones. En su país natal, México, rompió el récord en la famosa Plaza de Toros La México, siendo el primer y único artista en agotar las entradas de cuatro conciertos con más de 160,000 asistentes en total. Además, ha sido invitado en cuatro ocasiones (2001, 2006, 2015 y 2023) al prestigioso Festival de Viña del Mar, el evento latino más grande del mundo.

FECHAS DE LA GIRA “DE REY A REY”

25 y 26 de abril – Palenque Aguascalientes

2 y 3 de mayo – Palenque Monterrey

Mayo 10 – Seattle, WA / WAMU Theater @Lumen Field

Mayo 11 – Portland, OR / Alaska Airlines’ Theater of the Clouds

Mayo 17 – San José, CA / SAP Center

Mayo 18 – Anaheim, CA / Honda Center

Mayo 21 – Highland, CA / Yaamava’ Theater

Mayo 23 – Salt Lake City, UT / Maverick Center

Mayo 24 – Denver, CO / Bellco Theater

Mayo 30 – Houston, TX / Toyota Center

Mayo 31 – San Antonio, TX / Frost Bank Center

Jun 01 – Austin, TX / H-E-B Center at Cedar Park

Jun 06 – Chicago, IL / United Center

Jun 08 – Toronto, ON / Coca-Cola Coliseum

Jun 13 – Reading, PA / Santander Arena

Jun 14 – Brooklyn, NY / Barclays Center

Jun 15 – Fairfax, VA / EagleBank Arena

Jun 19 – Atlanta, GA / Gas South Arena

Jun 21 – Miami, FL / Kaseya Center

Jun 22 – Estero, FL / Hertz Arena

Sep 06 – Fort Worth, TX / Dickies Arena

Sep 07 – El Paso, TX / UTEP Don Haskins Center

Sep 12 – Phoenix, AZ / Arizona Financial Theatre

Sep 13 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 15 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 19 – Sacramento, CA / Golden 1 Center

Sep 20 – Los Ángeles, CA / The Kia Forum

Sep 21 – San Diego, CA / Viejas Arena