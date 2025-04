Al momento: Así se jugarán los playoffs 2025 de la NBA, tras el Torneo Play-In

AS MÉXICO

Arrancó la fase del Torneo Play-In de la NBA y poco a poco comienzan a definirse los últimos lugares para los playoffs 2025; en el primer enfrentamiento, el Orlando Magic superó 120-95 a los Atlanta Hawks y avanzaron como los séptimos sembrados en la Conferencia Este.

Mientras que en el compromiso de la Conferencia Oeste, los Golden State Warriors consiguieron la victoria 121-116 como locales en el Chase Center ante los Memphis Grizzlies.

Torneo Play In en el Este

Llave 1: (8) Atlanta Hawks 95-120 Orlando Magic (7)

Llave 2: (10) Miami Heat vs. Chicago Bulls (9) | El ganador de esta llave se enfrentará a Atlanta Hawks (para definir el lugar número 8 definitivo), mientras que el perdedor queda eliminado de la postemporada

Llave 3: Ganador del juego Miami Heat vs. Chicago Bulls | vs. | Atlanta Hawks

Playoffs en el Este

(8) Ganador del juego de la llave 3 del Play In | vs. | Cleveland Cavaliers (1)

(7) Orlando Magic | vs. | Boston Celtics (2)

(6) Detroit Pistons | vs. | New York Knicks (3)

(5) Milwaukee Bucks | vs. | Indiana Pacers (4)

Torneo Play In en el Oeste

Llave 1: (8) Memphis Grizzlies 116-121 Golden State Warriors (7)

Llave 2: (10) Dallas Mavericks vs. Sacramento Kings (9) | El ganador de esta llave se enfrentará a los Memphis Grizzlies (por el lugar número 8 definitivo), mientras que el perdedor queda eliminado de la postemporada

Llave 3: Ganador del juego Dallas Mavericks vs. Sacramento Kings | vs. | Memphis Grizzlies

Playoffs en el Oeste

(8) Ganador del juego de la llave 3 del Play In | vs. | Oklahoma City Thunder (1)

(7) Golden State Warriors | vs. | Houston Rockets (2)

(6) Minnesota Timberwolves | vs. | Los Angeles Lakers (3)

(5) Los Angeles Clippers | vs. | Denver Nuggets (4)