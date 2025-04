Entrevista con el productor Carlos Bardasano y la autora Ximena Suárez, de la telenovela “Juegos de amor y poder”

Ha sido un éxito total desde el día de su estreno

Por Mino D’Blanc

La telenovela “Juegos de amor y pasión” ha resultado un éxito desde que se estrenó el pasado lunes 31 de abril por “Las Estrellas” en México. Lo mismo sucedió en Estados Unidos en donde se transmite desde dos semanas antes de su debut en nuestro país.

Es producida ejecutivamente por el experimentado Carlos Bardasano y escrita por la talentosa Ximena Suárez y por Julián Aguilar. Protagonizada por Claudia Martín y Arap Bethke.

Platicamos con el productor Carlos Bardasano y con la autora Ximena Suárez, gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision.

MD’B: ¿Cómo llega “Juegos de amor y poder” a tu inspiración como escritora?

XS: Cuando vimos una historia chilena que hablaba sobre cómo habían atropellado a un chico y todo lo que esto generaba alrededor me encantó, se la propuse a Carlos, la vio y dijo “esto está muy arriesgado, pero creo que sí le vamos a entrar”. Había que quitarle algunas cosas para que realmente fuera una telenovela, meterle amor.

MD’B: ¿Qué fue lo que le quitaron a la historia chilena?

CB: Mira, los países son muy distintos. México tiene una particularidad, “Las Estrellas” tiene una particularidad de un tipo de audiencia y que realmente es un canal masivo para todo público; es un canal que la gente tiene prendido en la sala en donde está la abuelita, los niños, y tal, entonces a pesar de que las 9:30 es un horario claramente de adultos quisimos ser conscientes de que también hay transición en esos horarios y que puede todo tipo de público, hasta infantil, viendo también la telenovela, entonces sí evocamos tener un poco esa conciencia en el contenido de que lo que estábamos contando era absolutamente dirigido al público de “Las Estrellas”.

MD’B: “Juegos de amor y poder” se estrenó dos semanas antes en Estados Unidos y ha sido un éxito también allá. Ahora en relación a lo que está viviendo nuestro país y el mundo con las decisiones del presidente Trump y todo lo que están sufriendo los inmigrantes, ¿esperaban este éxito total que han tenido?

XS: Yo creo que el hombre siempre busca la justicia, siempre busca que se haga lo mejor. A nadie le gusta que pasen por encima de uno y menos que dañen a los seres queridos de uno, entonces esto es universal. Problemas en el mundo siempre hay, tenemos muchos. Yo creo que el público ahora tiene un criterio mucho más amplio para entender todo tipo de historias y lo toman así. Antes era muy difícil tratar la política, por ejemplo, y aquí se trata, y el hecho de cuáles son las promesas de campaña que uno hace, si se cumplen o no, es algo bonito para ponerlo en la telenovela y que después de pie a que nuestros televidentes lo comenten en su casa también y se genere polémica y discusión.

MD’B: ¿En qué personaje te ves reflejada de la telenovela?

XS: Todos tienen un pedacito de mí, los más malos y los más buenos.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Carlos Bardasano como productor y como persona?

XS: Muchas cosas. Primero le agradezco el trato como persona, la educación, el conocimiento, el hecho de que haya hecho tantos productos diferentes tanto de series como de telenovela le da otra visión y él creo que ha traído aquí otra forma de producir y le da un plus en la manera en que se ven los productos.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Ximena Suárez como escritora, como creativa?

XS: Ximena es para mí una ídolo. De verdad soy fan de todo lo que ha escrito, he visto todo lo que ha hecho y de verdad que para mí es la que me da confianza de que lo que estamos haciendo va bien, por buen camino, particularmente la solidez, la parte dramática de estructura, de valores, de la audiencia. De verdad que para mí es mi tranquilidad y mi paz.

MD’B: Tomando en cuenta la basta experiencia que traes de haber trabajado en países como Colombia, tomando en cuenta la experiencia internacional que tienes como productor, ¿cuál consideras que es el sello que te diferencia de todos los demás productores de televisión, de telenovelas y de series, sobretodo aquí en México?

CB: No sé si me diferencia de ellos, porque creo que todos los productores, todos los que hacemos es esto es porque queremos hacer algo que no hemos hecho antes, porque buscamos lo difícil. Creo que es algo como masoquista (ríe); si vemos que no se puede hacer, vamos a hacerlo. Si es algo que ya hicimos, ya no. Entonces yo creo que todos traemos un poco de eso. Quizás lo que yo traigo a lo mejor un poquito es la combinación del riesgo con el cable a tierra, porque hay productores que arriesgan muchísimo sin conexión de un cable a tierra y se tiran por un barranco. Yo trato de tener un cablecito a tierra para la audiencia, pues al final esto es algo comercial, esto es algo exitoso, lo tienen que ver millones de personas, entonces creo que es hacer una evolución y no una revolución. Creo que eso es lo que define.

MD’B: Como productor, ¿en qué personaje te ves identificado de la telenovela?

CB: Mira, qué pregunta tan difícil. Cuando se la hiciste a Ximena, me puse a pensar en cuál. Yo creo que me veo un poquito en todos. Definitivamente el personaje de Enrique que es un tipo de poder y tal, entiendo el cómo uno a veces tiene que mover los hilos para que las cosas pasen y sucedan y seducir a gente, hombres y mujeres para que hagan lo que uno quiera. Pero también el fiscal furia,f en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la verdad, quizás sin ese temperamento, que yo soy lo opuesto del fiscal furia, pero yo creo que un poquito de todo. Es que la complejidad de estos personajes es tan grande que uno encuentra y conecta con todos los personajes. Para mí el personaje de Omar que hace Mauricio Pimentel y que es el papá de una de las víctimas, es un personaje entrañable, uno lo entiende porque él quiere hacer justicia en sus manos de algo que se ve que es una opresión del poder y ve que no se va a hacer justicia, y dicho eso él dice “voy a tratar de que se haga lo correcto, aunque no sea lo legal”.

MD’B: ¿Cuál fue la escena más difícil de escribir?

XS: La verdad es que no tengo una en especial que sea difícil porque en el momento en que estoy escribiendo me concentro solo en esa escena y va. Y me pasa que en muchas lloro y río al igual que lo viven los personajes. En el capítulo inicial, el dolor de una madre al saber que perdió a su hijo y verlo en la morgue eso me costó mucho trabajo porque yo también tengo un hijo y no quisiera que eso pasara. El dolor de un chavo que por el asunto de drogas, por una cosa que él creí que era “por esta noche y nada más un poco de diversión”, en lo que se le convirtió. Esas escenas del niño todo lo que le causó y sufrió, me parece que fue lo que más me costó. También el capítulo final.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a la telenovela?

XS: Que cada proyecto tiene sus retos. Esto es un manejo de thriller que es complicado; manejar a tantos personajes es intricado. Para el trabajo de investigación tuvimos una asesoría política, tuvimos un asesor en cuanto a las cosas legales, porque era muy complicado.

MD’B: ¿Hubo censura en algún momento?

XS: No tuvimos censura, dijimos lo que se tenía que decir en términos de cómo se manejan las cosas. A le mejor hubo censura en algún momento, en alguna escena de amor porque era demasiado fuerte y por el horario, pero censura en cuanto a la política no la tuvimos en nada. En este sentido respecto a la libertad de prensa y de expresión, no ha habido nada.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Juegos de amor y poder”?

XS: Bueno, no tienen obligación de verla. Espero que la quieran ver, espero que les guste. Me parece que uno ve una telenovela para entretenerse, pero además de entretenerse creo que aquí hay un asunto moral que a todos nos queda que es hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a alguno de nuestros seres queridos; qué podríamos hacer y qué hacemos cuando no son justos con nosotros, cuando no recibimos lo que merecemos y cuando estamos viendo que otros lo tienen. Eso es lo que yo dejaría en la mesa para los televidentes.

MD’B: Ahora que ya terminaste de escribir “Juegos de amor y pasión”, ¿qué nuevas cosas vienen en tu vida?

XS: Ya estamos cocinando con Carlos un nuevo proyecto. Estamos en pláticas viendo. Todavía no hay nombre, todavía no hay nada, pero ya empezamos a calentar la maquinaria.