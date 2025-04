The Beatles llegan al cine: confirman fecha de estreno, elenco y más detalles de las biopic

EXCELSIOR

Recopilamos todo lo que se sabe oficialmente sobre las películas biográficas de The Beatles, dirigidas por Sam Mendes.

¡The Beatles llegará al cine de forma oficial! Esto es todo lo que se sabe sobre sus biopics en la pantalla grande, desde el trato que se hizo con su compañía, así como el director, elenco y posible fecha de estreno.

The Beatles es la banda más legendaria e influyente de todos los tiempos, revolucionó la música y marcó una época. A la fecha, sigue siendo un ícono cultural, incluso para las nuevas generaciones.

Originarios de Liverpool, Inglaterra, los cuatro jóvenes talentosos—John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr—no solo crearon éxitos inmortales como “Hey Jude”, “Yesterday” y “Let It Be”, sino que también influyeron en la moda, las ideas sociales y la industria musical.

La famosa “Beatlemanía” trascendió fronteras, y su legado perdura en las listas de reproducción actuales, atrayendo a jóvenes y adultos que redescubren la magia de su música.

Su legado está marcado en varios ámbitos, pero hay uno que había pasado desapercibido, al menos de forma oficial.

Así es que comienza un nuevo y ambicioso proyecto en el cine: el anuncio de los biopics dirigidos por el cineasta Sam Men, quien promete revelar aspectos nunca antes explorados de las vidas de los Fab Four.

The Beatles no es ajeno al cine, el mismo grupo realizó un par de proyectos relacionados con su música, en producciones como Help! o A Hard Day’s Night. Documentales como Get Back o Beatles 64 también se han estrenado recientemente.

Sin embargo, esta es la primera vez que todos los involucrados trabajarán de la mano para su realización.

¿Cómo serán las biopics de The Beatles?

El director británico Sam Mendes, conocido por películas como American Beauty, Skyfall y 1917, se alió con su productora y Apple Corps para filmar cuatro películas biográficas que relatarán las historias individuales de cada uno de los integrantes de The Beatles.

Según Mendes, este formato permitirá profundizar en las personalidades y trayectorias únicas de John, Paul, George y Ringo, más allá de lo que se ha mostrado en otras producciones.

La gran novedad de este proyecto es el acceso autorizado por los miembros sobrevivientes de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, así como las familias de John Lennon y George Harrison.

Esto garantiza el uso oficial de su música y una narrativa auténtica que respete su legado. Al mismo tiempo, cada película estará dedicada a un integrante de la banda, profundizando en sus experiencias personales, sus luchas internas, sus ambiciones artísticas y su papel en el grupo.

A lo largo de los años, muchas películas y documentales sobre The Beatles han generado controversias por inexactitudes o interpretaciones poco precisas. Estos biopics quieren mostrar un relato más preciso y honesto de la vida de los músicos.

Se espera que estos biopics conecten tanto con los fanáticos veteranos como con aquellos que están descubriendo la música de The Beatles por primera vez.

¿Quiénes interpretarán a The Beatles en sus biopics?

El elenco que interpretará a John, Paul, George y Ringo aún no está confirmado, por el momento, está basado en especulaciones y deslices de información.

John Lennon: será interpretado por Harris Dickinson, quien actualmente puedes ver en la película Baby Girl junto a Nicole Kidman.

Paul McCartney: Paul Mescal fue “confirmado” por Ridley Scott. Puedes verlo en Gladiador II y la serie Normal People.

George Harrison: el actor Joseph Quinn, de Stranger Things, será el encargado de traerlo a la pantalla grande.

Ringo Starr: Barry Keoghan, a quien vimos en Saltburn, fue confirmado de manera extra oficial por el propio Starr.

¿Cuándo se estrenarán las biopics de The Beatles?

La fecha de estreno de las biopics de The Beatles fue confirmada en la CinemaCon: abril de 2028.

Se estima que comenzarán el proceso de producción y grabación en la segunda mitad de 2025; aunque la realización abarcará varios años debido a la magnitud del proyecto y su detallado enfoque, extendiéndose hasta por 3 años.

Las cuatro películas se estrenarán de manera simultánea, en un evento sin precedentes, como un maratón en cines.

¿Qué películas sobre The Beatles puedes ver?