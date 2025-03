El IMDP anuncia el Torneo de Barrios de Box 2025

– _Con estas acciones refrenda su compromiso continuo con el deporte_

Desde Puebla

Puebla, Pue.- El Gobierno de la Ciudad anunció la realización del Torneo de Barrios de Box 2025, que dará inicio el sábado 26 de abril de 2025. Esta convocatoria está dirigida a las personas de los distintos gimnasios de box del estado de Puebla y otras entidades, en línea con la visión del alcalde Pepe Chedraui de acercar el deporte a las y los jóvenes de la capital.

En rueda de prensa, Ricardo Zayas Gallardo, director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), explicó que el principal objetivo de este torneo es seguir impulsando la activación física como una herramienta para alejar a la juventud de conductas de riesgo como las adicciones y el vandalismo, promoviendo valores como la disciplina, el esfuerzo y la sana competencia.

Destacó que este torneo es uno de los eventos deportivos que más expectativa genera en la ciudad, pues se ha convertido en una tradición para la comunidad boxística poblana.

“Algo fundamental en el programa de actividades y eventos que impulsamos desde el Instituto Municipal del Deporte es mejorar constantemente. Buscamos agregar valor a los eventos, perfeccionando aspectos operativos y logísticos, además buscando la vinculación de asociaciones deportivas que respalden y fortalezcan este tipo de actividades”, señaló.

Por su parte, Wences Ovidio Celis Córdova, Regidor y presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, expresó que “este torneo no solo representa una plataforma para que jóvenes talentos muestren su capacidad, sino también una oportunidad para que el deporte siga transformando vidas y fortaleciendo el tejido social de nuestras colonias”.

El torneo contará con inscripción gratuita y abierta a partir de la publicación de la convocatoria hasta el sábado 12 de abril de 2025, a las 11:00 horas, sin posibilidad de prórroga.

• Lugar de inscripción: Instituto Municipal del Deporte de Puebla.

• Horario: lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas.

Los interesados deberán descargar el formato de inscripción y las cartas responsivas mediante el código QR que estará disponible en la convocatoria y en las redes sociales oficiales del Instituto.

Requisitos para participar:

• Tener 13 años o más.

• Presentar un certificado médico con vigencia no mayor a 5 días, emitido por una institución pública o privada, que avale su aptitud física para participar.

• Estar afiliado a algún sistema de salud como IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, u otros.

• En el caso de las mujeres, presentar un certificado de no embarazo y no lactancia con vigencia no mayor a 5 días.

Se realizará una junta previa el jueves 24 de abril de 2025 a las 15:00 horas en las instalaciones del IMDP, donde se dará a conocer el reglamento del torneo a participantes y entrenadores. La asistencia es obligatoria y quien no asista no podrá participar.

El sábado 12 de abril de 2025, se llevará a cabo la revisión médica y el pesaje general del torneo en un horario de 07:30 a 11:00 horas, también en las instalaciones del IMDP. La báscula oficial será designada por el Instituto.

Formato de competencia. La primera función se llevará a cabo el sábado 26 de abril de 2025 y las siguientes funciones se realizarán los fines de semana. El número de funciones y las sedes se definirán de acuerdo con la cantidad de participantes inscritos.