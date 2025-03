A ritmo de mariachi y con un récord histórico, Shakira triunfa con su primer concierto en la Ciudad de México

HOLA MÉXICO

Tal como lo pactó desde hacía varios meses, Shakira cumplió con la importante promesa de reencontrarse con su público en la Ciudad de México. Pero no solo eso, porque además regaló a sus fans un instante para el recuerdo al cantar con mariachi Ciega Sordomuda y El Jefe, uno de los actos más esperados de la velada. Agradecida, tras un periodo de tres años complicados a nivel personal, según confesó pocos minutos después de aparecer sobre el escenario, la colombiana arrancó la primera fecha de su tour en la capital del país, Las Mujeres Ya No Lloran, una noche colmada nostalgia en la que revivió parte de sus épocas musicales; del rock pop a las baladas, hasta sus clásicos temas con ritmos latinos y bailables. Shakira hizo cimbrar así el Estadio GNP Seguros, al cual acudieron cerca de 65 mil personas, quienes celebraron la llegada de la loba a la tierra que encumbró su carrera musical en la década de los 90.

Shakira celebra su récord histórico

Con poco más de una hora de retraso, Shakira dio inicio al espectáculo que la ha llevado por diversas ciudades de Latinoamérica. Una pantalla de gran formato proyectó visuales de la cantante, quien abrió la llamada “caminata de la loba” de entre el público para después apoderarse del escenario e interpretar La Fuerte. La parafernalia envolvió así a la estrella colombiana, quien acompañada de sus bailarines dio paso a las siguientes canciones de su repertorio; Girl Like Me y Las de La Intuición, tema fusionado con Estoy Aquí, uno de los momentos apoteósicos de la velada musical.

Shakira no olvidó agradecer a su público mexicano por la historia que juntos han escrito de la mano. México, afirma, le permitió hacer despuntar su carrera cuando el panorama parecía incierto. Hoy, tras varios años de ese episodio, paga una importante deuda a los fans acérrimos que no se apartan de su lado. “Siete noches en este escenario que tantas alegrías me ha dado. Juntos estamos batiendo un récord histórico y eso es gracias a todo el cariño que me dan. Les prometo que hoy les voy a dar todo lo que tengo, todo lo mío. Todo lo mío es de ustedes. Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manda mexicana. Ciudad de México, ¡esta noche somos uno!”, dijo.

Shakira, su entrega total

A lo largo de poco más de dos horas, La Loba hipnotizó con sus bailes, canto y destreza para desplegar un espectáculo digno de una cantante y música adaptada a los tiempos actuales. Inevitable, Te Felicito y Don’t Bother fueron otros temas de su repertorio. Este último, por cierto, con una modificación a la letra, pues de manera indirecta aludió a su situación y ruptura con Gerard Piqué, padre de sus hijos, Milan y Sasha, quienes son los grandes protagonistas de su éxito titulado Acróstico. Los niños aparecen en el video de esta canción en los extremos de la pantalla acompañando a su madre, de quien han heredado su sensibilidad por la música. Copa Vacía, La Bicicleta y La Tortura, tampoco quedaron fuera del show.

Honra a México a ritmo de mariachi

Esta fue una presentación distinta para Shakira. A diferencia de lo ocurrido en sus anteriores fechas, la cantante dio la sorpresa más esperada por aquellos fans entregados a la nostalgia. La intérprete invitó al Mariachi Gama 1000 a subir al escenario para hacer sonar Ciega Sordomuda y su éxito actual, El Jefe. Entre gritos de emoción y ovaciones, la cantante conquistó así su primera noche en la Ciudad de México, un público rendido a sus pies que cantó de principio a fin cada uno de sus temas. Cómo, Dónde y Cuándo, Última, y Ojos Así continuaron en la lista de su repertorio, conquistando la atención de quienes apreciaron su talento en el baile con la danza del vientre y sensuales movimientos de cadera. El concierto también develó sorpresas musicales, como el hecho de que Shakira proyectara una retrospectiva visual de su vida para luego hacer sonar Pies Descalzos, uno de sus grandes clásicos de los 90. Por supuesto, Antología tampoco pudo faltar, pues según la cantante esta fue una de las grandes peticiones del público.