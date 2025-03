En mi gobierno no abandonaremos a los ciudadanos: Omar Muñoz

*En el “Martes de Ciudadanos que Transforman”, el alcalde recorrió la calle Arborada de la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla

*Estuvo acompañado del Presidente Auxiliar Macario Flores Berruecos

*El edil expresó que ha preferido acercarse a los ciudadanos y no al revés, aunque tienen las puertas siempre abiertas del Ayuntamiento

Desde Puebla

CUAUTLANCINGO, PUE. El Presidente Municipal de Cuautlancingo Omar Muñoz, recorrió la calle Arborada perteneciente a la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, como parte del programa “Martes de Ciudadanos que Transforman”, que está llevando a cabo en todo el municipio. Estuvo acompañado de la autoridad auxiliar Macario Flores Berruecos.

El alcalde expresó que ha preferido acercarse a la ciudadanía y no al revés, aunque las puertas de la presidencia están siempre abiertas para todos y por ello ha estado caminando por la localidad, tocando el turno esta semana a una vialidad importante que colinda con el municipio de Coronango, “estamos en una de las juntas auxiliares más trascendentes por su crecimiento económico y por albergar a la planta Volkswagen desde 1965, además de estar instalado el corredor industrial y el parque FINSA, pero a pesar de ello las necesidades de los ciudadanos no habían sido escuchadas por la autoridad”.

“Por eso estamos llevando a cabo los ‘martes de ciudadanos que transforman’, yendo de forma itinerante a cada junta e inspectoría; nos ponemos al servicio de los habitantes por sentido común pero también como respuesta a un reproche generalizado de cuando en campaña tocaba las puertas de los hogares y la gente me decía que cuando se le daba a una persona la oportunidad de ser un referente de cambio, de inmediato se olvidaba de ellos; nosotros no los vamos a abandonar, no vamos a repetir ese mal patrón de llegar a la silla presidencial y desoír las quejas del pueblo”.

“Hoy además del recorrido que siempre hago y en el que me acompañan personal de Atención Ciudadana, Parques y Jardines, SOSAPAC y Seguridad Pública, se están pintando guarniciones, colocando y arreglando lámparas y vamos a desazolvar. Todo esto que se está realizando es parte del compromiso firme que hicimos con los ciudadanos, porque no queremos dejar de lado esta costumbre de acercarnos a ellos y nunca la vamos a dejar, porque son el motivo por el que hoy me encuentro al frente de la administración y por el que me levanto todos los días para cambiar a nuestro municipio”.

El edil expresó que esta labor aparte de contribuir a rehabilitar la infraestructura municipal y conectar al gobierno con la gente, permite habilitar una de las virtudes que debe tener todo gobernante y que es escuchar al pueblo continuamente para responder a ese llamado.

Además, puntualizó que este proyecto está intrínsecamente relacionado con el del gobernador Alejandro Armenta, de hacer comunidad a través de la faena y el tequio y con el de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, “Senderos de paz”, que consiste en recuperar espacios que estaban completamente abandonados para entregárselos a la ciudadanía.

Por su parte, Macario Flores refirió que va a estar trabajando de la mano con el presidente municipal para beneficio de la comunidad de San Lorenzo Almecatla, “me siento muy contento porque desde que llegó se puso a trabajar a diferencia de las administraciones anteriores; este cambio nos motiva a hacer muchas cosas y me siento muy orgulloso de ser de esta junta auxiliar. Invito a los ciudadanos a que cuando los convoquemos a alguna faena o algún recorrido nos acompañen y nos den sus quejas y sus sugerencias para tomarlas en cuenta e irlas gestionando”.

El alcalde hizo un reconocimiento al personal de parques y jardines que realiza una labor incansable todos los días para mejorar la imagen de los espacios públicos, así como a los elementos de las distintas áreas que conforman el Ayuntamiento; asimismo remarcó que durante los tres años de su gestión se mantendrá este proyecto estando muy presentes en todo Cuautlancingo como parte de las políticas públicas del gobierno municipal.