Vive Latino festeja 25 ediciones entre homenajes y distintivo especial

889 Noticias

El Vive Latino llegó a 25 ediciones y lo celebró con un reconocimiento del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial que le da la categoría de Marca Famosa.

El distintivo fue entregado el domingo, en la segunda jornada del Vive en el Estadio GNP Seguros. El encargado de llevar el documento que da validez oficial a esto fue Santiago Nieto, director del IMPI, quien explicó de qué trata el distintivo: “Primero hay que decirlo, este trámite empezó el 25 de enero del 2024. ¿Qué significa una marca famosa? Es una marca que es considerada por la mayor parte de la población como un reconocimiento especial, una identificación especial. En el caso particular del Vive Latino, estamos hablando del 94.6 % de las personas en el país, que conocen la marca Vive Latino”.

Jordi Puig, director del festival que nació a finales de los años 90 y que pasó de ser un evento totalmente rockero y de ska a una plataforma para escuchar música en inglés, español y otros idiomas y en diferentes géneros, agradeció así: “Me da emoción, me da un poco hasta de vértigo el número que mencionó Santiago, que el 94 % de la población conoce al Vive Latino. Yo empecé esto como un sueño de chamaco que le gustaba la música. Afortunadamente aterrizamos en esta gran ciudad, que le gusta recibir cultura de todo el mundo. Somos una plataforma importantísima. Quizá si este festival no se hubiera fundado en México, no sería el que es”.

Este año, el Vive Latino recibió a más de 160 mil personas entre sus dos jornadas. El Estadio GNP Seguros se vio repleto cuando cantaron en el escenario principal Caifanes, Molotov y Scorpions el sábado; y Mon Laferte, Zoe el domingo.

Sobre esto comenta Héctor Quijada, voz de La Lupita, banda que hace 10 meses perdió a uno de sus fundadores, Lino Nava: “Creo que es inevitable, las cosas nunca se quedan en el mismo lugar. Imagínate, estaríamos atorados en el grunge todavía y no puede ser eso. Evidentemente van surgiendo nuevas ideas, nuevas influencias, nuevos géneros musicales, todo va dejando su huella y nos va influenciando directa o indirectamente y creo que es lo más sano, es lo mejor”.

En este mismo sentido de transformación del Vive Latino para dar espacio en sus cinco escenarios a bandas y cantantes de diferentes géneros musicales, también se contó este año con los homenajes póstumos para Paquita la del Barrio y Dulce, a cargo de Belinda y María José, respectivamente.

Así, “Rata de dos patas”, “La maldita primavera”, “Yo no te pido la luna” y “Lobo” también sonaron en el Vive Latino, pues este año contó con el segmento “Música pa’mandar a volar”, que presentó en el escenario principal a Belinda, Yuri, Daniela Romo, María José, Napoleón, Saúl Hernández y Leonardo de Lozanne.

Esto se trató de un viaje en el tiempo para recordar los éxitos de antaño y a dos cantantes que fallecieron recientemente.

Belinda recordó a Paquita la del Barrio, mientras que María José homenajeó a la fallecida Dulce. El público coreó los éxitos, pues además tocaron músicos destacados, como Quique Rangel de Café Tacvba y Alfonso André de Caifanes.