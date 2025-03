Sismo HOY sacude la costa en Guerrero; en CDMX no se activó la alerta sísmica

Excelsior

La tarde de este sábado, un sismo con epicentro en Guerrero fue registrado por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:29:50 horas y tuvo como epicentro la Costa de Guerrero, a 15 km al oeste de Técpan de Galeana.

La Alerta Sísmica NO se activó en Ciudad de México, SASMEX informó que el temblor no ameritó alerta oficial, ya que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), operado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que el sismo tuvo una magnitud de 4.3 y se localizó a 38 km al sureste de Petatlán, Guerrero, con una profundidad de 31 km.

Más sismos en el país

Además del sismo en Guerrero, el SSN también reportó otro movimiento telúrico la madrugada del sábado. Este segundo temblor ocurrió a las 05:22:58 horas con una magnitud de 4.1, localizado a 17 km al noreste de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con una profundidad de 73 km

¿Qué hacer en caso de sismo?

Mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales.

Identificar zonas seguras en casa, trabajo o escuela.

Tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, agua y alimentos no perecederos.

No difundir rumores y seguir la información oficial de las autoridades.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni víctimas por estos movimientos telúricos. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles réplicas.