Abogados Cristianos presenta denuncia contra colectivos feministas por agresiones a católicos en Guadalajara

Staff/RG

La Asociación de Abogados Cristianos (AAC) presentó una denuncia tras conocer el pasado 8 de marzo, la agresión a once católicos la movilización feministas cerca de la Catedral de Guadalajara.

La organización de juristas interpondrá una denuncia penal en contra de las líderes de los colectivos feministas que realizaron la convocatoria de la marcha y propiciaron el conflicto

Abogados Cristianos asegura que los católicos agredidos estaban resguardando la Catedral de manera pacífica y sin generar provocación

El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, aseguró que este ataque no solo es una agresión física, sino también una infracción al derecho de libertad religiosa.

Ante este ataque, la Asociación de Abogados Cristianos (AAC) interpone una denuncia penal contra las líderes de los colectivos feministas responsables de convocar la marcha.

El pasado 8 de marzo, durante la movilización feminista en Guadalajara, once católicos fueron agredidos violentamente por integrantes de colectivos feministas en las inmediaciones de la Catedral de Guadalajara. Las once personas, que se encontraban resguardando pacíficamente la Catedral, no provocaron en ningún momento a los manifestantes, sino que actuaron en defensa de su lugar de culto, lo que no impidió la agresión en su contra.

Ante este ataque, la Asociación de Abogados Cristianos (AAC) interpondrá una denuncia penal contra las líderes de los colectivos feministas responsables de convocar la marcha.

La denuncia presentada resalta la vulneración del derecho a la libertad religiosa y la integridad física de los católicos, así como el peligro que representa la violencia desmedida en las movilizaciones.

El director jurídico de la AAC,Carlos Ramírez, asegura que: “este ataque no solo es una agresión física, sino una clara violación al derecho a la libertad religiosa. Exigimos justicia para los agredidos y que la violencia no quede impune”.