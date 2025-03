Clausuran ocho verificentros más por irregularidades

Reporta titular de SMADSOT, Rebeca Bañuelos, que han sido inspeccionados 27 de los 33 Centros

Desde Puebla

SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- Para el cumplimiento pleno de la normativa ambiental en los Centros de Verificación Vehicular y que ello se refleje en el cuidado del ecosistema, de acuerdo a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial ha realizado 27 visitas de inspección derivando en la imposición de ocho clausuras totales temporales, medida que subsistirá hasta que la Dirección General de Asuntos Jurídicos lo determine.

Sobre el particular, la titular de la dependencia estatal, Rebeca Bañuelos Guadarrama, agregó que las principales irregularidades halladas consistieron en el desempeño de funciones de personal no acreditado ni capacitado; detección de software y hardware externos no permitidos; fuga de gas en equipos, manipulación de los equipos de verificación y sustitución de vehículo, así como evidencias de faltas a las normas técnicas, captadas a través del sistema de video vigilancia, que mantiene la SMADSOT en los 33 Centros autorizados.

Recordó que los establecimientos sancionados están ubicados en San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Boulevard Serdán (Puebla) y Teziutlán, este último el 11 de marzo.

Propietarios de vehículos automotores que tramitaron cita en los Centros referidos, podrán hacer válido el trámite en otra Unidad. De manera especial, quienes estén en el período de la segunda oportunidad, en caso de no haber aprobados, deberán solicitar su reasignación ante la dependencia estatal para ser canalizados a otro CVV.

Ante dudas, las personas pueden llamar a los números de teléfono 222 273 68 00 extensión 1248 o también al 222 227 9331.