Fiscalía de Jalisco publica listado de prendas halladas en Teuchitlán

ARISTEGUI NOTICIAS

El fiscal de Jalisco justificó que fue la Guardia Nacional la que descubrió el lugar el 18 de septiembre de 2024.

A una semana de que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco, publicaran sus hallazgos de prendas, objetos, restos humanos y tres hornos clandestinos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la Fiscalía del Estado (FEJ) oficializó las evidencias.

A través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la institución elaboró un listado de 492 evidencias para ser consultadas junto con su fotografía.

Entre las prendas se detalla la imagen de 140 pantalones, unas mallas y una bermuda, en diferentes tallas y marcas; la mayoría son de mezclilla aunque se clasificaron algunos casuales de otro tipo de tela y tejido.

Además, se da cuenta de 146 mochilas de distintos colores y marcas, 109 playeras, 12 vestidos, 12 camisas, 3 faldas, 4 bolsos, 16 bóxers, 2 pareos, 7 shorts, y dos suéteres.

En este registro, la Fiscalía del Estado de Jalisco no presenta el listado de los 400 zapatos —200 pares—, armas, ni los llaveros, restos óseos e infraestructura que reportaron y documentaron los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco.

Ambos colectivos, y otros en el país, han reclamado las deficiencias institucionales para asegurar y documentar el sitio.

En las últimas horas, el fiscal Salvador González de los Santos supervisó las investigaciones en el lugar, una semana después de la exhibición pública del caso, y reconoció que fueron los colectivos de personas buscadoras quienes dieron con las evidencias

Justificó que fue la Guardia Nacional la que descubrió el lugar el 18 de septiembre de 2024, donde detuvo a 10 personas, que según su dicho, ya fueron vinculadas a proceso, se liberó a dos personas privadas de la libertad y se halló un cadáver “cubierto con plástico”.

Ante el señalamiento al destacamento del orden Federal, el fiscal “invitó” a la Fiscalía General de la República (FGR) “a formar parte de las investigaciones”.

Asimismo, dijo que desde el 18 de septiembre del año pasado hasta octubre, la Fiscalía intervino el lugar con 10 personas, binomio caninos y una retro excavadora, pero no se reportaron los hallazgos de los hornos clandestinos ni las prendas, por lo que advirtió una investigación para deslindar responsabilidades.

Según la declaración de González de los Santos, desde esa fecha no hubo actividad delictiva en el lugar.

“Los peritos, las evidencias encontradas, en estos momentos, nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado. Es decir, no hubo actividad delictiva entre septiembre y el momento en que trabaron los colectivos. No obstante a ello, el trabajo pericial para determinar la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones”.

Finalmente, el fiscal afirmó que iniciarán los procedimientos, “para que nunca más pueda ser utilizado para delinquir“.