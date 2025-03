Debate

Quienes tuvimos la oportunidad de estudiar en la BUAP en los años 80s y 90s, nos indignábamos mucho –al menos yo- cada vez que leía en el periódico un ofrecimiento de empleo de N número de empresas y, en la parte de debajo de requisitos y ofrecimientos, incluían la leyenda “Egresados de la BUAP…abstenerse”.

Esta acotación de muchas empresas, para que los alumnos, pasantes y/o licenciados de la BUAP no acudieran a ofrecer sus servicios me parecía clasista, sectaria, insultante y profundamente dañina no solamente contra los directamente afectados, sino en toda la sociedad. Pero, en esos años, las huelgas en la máxima casa de estudios eran cíclicas, como también las tomas de camiones, manifestaciones (con o sin razón) y el retraso en los procesos de titulación y entrega de documentos universitarios.

Un esfuerzo de varias décadas y de absolutamente de toda la comunidad universitaria permitió –sin menoscabar su calidad académica y científica, que siempre la ha tenido en demasía- transformar a la BUAP, acercarla a la sociedad, con los sectores productivas y convertirla en una institución cuyos estudiantes, egresados, maestros, investigadores y trabajadores administrativos son valorados, requeridos, aceptados y demandados en empleos tanto del sector privado como público: CCE Puebla respalda a la BUAP y a su rectora, la Dra. Lilia Cedillo, como agentes de cambio.

Por ende, el hecho de que cerca de 200 presuntos alumnos pretendan mantener secuestrada a la institución y cerrada Ciudad Universitaria representa un DISPARO AL PIE de ellos mismos y, principalmente, de los demás 130 MIL estudiantes que, en este momento, toman clases en línea y quieren continuar su preparación académica sin grillas, politiquerías ni cochinadas setenteras: Video: Pese a diálogo, mantienen cerrada Ciudad Universitaria

¿200 VS 130 MIL?

De acuerdo a fuentes confiables que han seguido el movimiento de los paristas, cuando comenzó eran unos 2 mil alumnos quienes exigían no solamente mejoras académicas y/o de infraestructura, sino –principalmente- la atención de algunos directores de facultades, que, hay que decirlo, estaban más atentos al blof burocrático y político que a las demandas de los alumnos: Video: BUAP iniciará clases en línea ante situación generada por algunos miembros de la facultad de Medicina.

Mujer sencilla, conocedora y protectora de la BUAP, la rectora Lilia Cedillo les ha puesto la muestra a varios de los directores de unidades académicas e, incluso, a algunos de sus colaboradores al acercarse a los manifestantes, platicar con ellos, escucharlos y atender sus demandas: Video: Termina el paro estudiantil en Medicina de la BUAP; Lilia Cedillo dialogó con los alumnos

Esto ha permitido que, de los cerca de 2 mil alumnos que, en principio, apoyaban las protestas y la toma de Ciudad Universitaria hoy son alrededor de 200 los ULTRAS que – tal vez algunos con buenas intenciones, pero sin el menor conocimiento de la realidad de la institución y el país- continúan en la posición de mantener SECUESTRADA a la universidad.

Tal vez mi fuente informativa esté equivocada y, en lugar de 200, sean mil estudiantes los que sigan convencidos de la necesidad de impedir las actividades normales de la máxima casa de estudios. ¿Pero estos mil tienen el derecho de decidir y tener como rehenes a los 129 mil que exigen que la BUAP regrese a la normalidad, porque quieren seguir sus clases presenciales, salir bien preparados, tener sus documentos a tiempo y ser bien recibidos en el mercado laboral?.

EL ESPEJO DE LA UNAM ENTRE 1999 Y 2000

Lo cierto es que el hecho de que CU siga tomada afecta a la propia comunidad estudiantil a la que los paristas dicen representar, puesto que les impide llevar a cabo o finalizar muchos procedimientos administrativos muy importantes, como su titulación, entrega de constancias y documentos, solicitud de becas o, incluso, la obtención de un papel que los acredite como alumnos de la universidad cuando se les pide para obtener algún trabajo.

Quizás, los compañeros de salón de quienes mantienen cerrada Ciudad Universitaria e insisten en el paro deberían preguntarles si su intención es hacer en la BUAP lo que el “mosh” y otros consiguieron en la UNAM entre 1999 y 2000, cuando sostuvieron un conflicto durante 10 meses, aunque en aquella ocasión los inconformes lo estaban contra la imposición de cuotas que, unilateralmente, intentó el entonces rector, Francisco Barnés de Castro: La huelga de 1999: a 24 años del paro más largo de la UNAM

En contraste, algunas peticiones de los manifestantes en la actual protesta en Puebla quedan ABSOLUTAMENTE FUERA de la competencia de la administración universitaria, porque implican OBRA PÚBLICA en vialidades no dependientes de la BUAP o continuidad en la preparación académica a cargo de instancias federales, como la secretaría de Salud.

Hoy, en la institución de educación superior más importante de Puebla y el sureste del país los sedicientes inconformes NO protestan contra cuotas unilaterales, reducción de la matrícula estudiantil ni un aumento en la carga de materias, sino que enarbolan algunas demandas académicas LEGÍTIMAS, que bien podrían obtener…sin echar a perder lo que la institución ha logrado en 35 años.