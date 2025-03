El impacto del nutriólogo en tu bienestar

El papel del nutriólogo va más allá de lograr la pérdida de peso, su intervención se enfoca en prevenir enfermedades y son los encargados de lograr una relación amistosa con la comida

Por la Mtra. Monserrat Rodríguez León, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Seguramente cuando comienzas con la idea de acudir a una cita con un nutriólogo puedes llegar a imaginar que tendrás que hacer sacrificios, dietas extremas o eliminar de tu vida alimentos que te gustan mucho.

Sin embargo, la realidad es muy diferente: los profesionales de la nutrición más que dar dietas, serán los encargados de lograr una relación amistosa con la comida.

En la actualidad, las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la alimentación, como la obesidad, la diabetes, elevación del colesterol, entre otras, se encuentran en aumento por lo que es muy importante comenzar a realizar acciones para evitarlas y garantizar una adecuada calidad de vida para todos los integrantes de la familia.

Durante muchos años se pensó que únicamente las personas con sobrepeso u obesidad necesitaban acudir a una cita con el nutriólogo, sin embargo, con el paso de los años y con el crecimiento de la profesión, las personas se han dado cuenta que un nutriólogo es indispensable para cada etapa de la vida.

Acudir al nutriólogo te ayudará a encontrar un equilibrio que se adapte a tu estilo de vida, a las necesidades que tengas de acuerdo con tu vida laboral, horarios disponibles y preferencias. Cada persona es única por lo que es necesario entender que no todas las recomendaciones se pueden aplicar a todas las personas, para esto los profesionales de la nutrición estamos preparados para realizar estrategias individuales que consideren tu edad, nivel de actividad física y condiciones de salud para alcanzar tus objetivos.

El nutriólogo desempeña un rol de gran importancia para cada etapa de la vida, pues es capaz de ajustar las estrategias de acuerdo con los cambios que atraviesa el cuerpo humano, por ejemplo, durante el embarazo, la lactancia, comienzo de alimentación complementaria, durante la infancia, adolescencia y diferentes condiciones que puedan ocurrir durante la vida adulta.

Es un mito que es necesario renunciar a todos los alimentos que te gustan, la misión del nutriólogo se enfoca en educar y garantizar que el paciente está aprendiendo cómo mejorar diferentes aspectos y desarrollando mejores hábitos con la finalidad de garantizar una vida con buena salud. Aprender a comer con moderación, elegir alimentos para cada ocasión, llevar una alimentación adecuada y saber limitar productos que perjudican tu salud, si es posible, simplemente tienes que confiar en el proceso y en las estrategias que tu nutriólogo diseñe individualmente para ti.

El papel del nutriólogo va más allá de lograr la pérdida de peso, su intervención se enfoca en prevenir enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, estreñimiento, entre otros.

Todas las personas necesitan tener un nutriólogo en su vida porque la alimentación es parte de la vida diaria y nutrir tu cuerpo adecuadamente tiene impacto en la salud física, mental y hasta en la productividad. No pierdas de vista que las dietas rápidas y productos mágicos no son sostenibles a largo plazo y no logran resultados que impacten de manera positiva en tu salud.

Cada 27 de enero se celebra el Día del Profesional de la Nutrición, una fecha para valorar el impacto positivo que tienen estos expertos en la sociedad. Reconocer y respetar su profesión es indispensable, ya que su trabajo transforma vidas al promover una mejor salud y calidad de vida.

Acudir al nutriólogo no es un lujo, sino una inversión para mejorar tu estado de salud. Consultar a un profesional de la nutrición nos ayuda a entender que comer bien no significa hacer sacrificios extremos, sino cuidar de nosotros mismos y de quienes amamos, construyendo una relación más saludable y consciente con la comida.

La Mtra. Monserrat Rodríguez León es directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. smonserrat.rodriguez@edu.uag.mx