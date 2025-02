Partidos para hoy lunes 24 de febrero; La Liga, Liga Colombiana, Serie A y más

SOY FÚTBOL

Este lunes 24 de febrero, la jornada futbolera ofrece una cartelera variada con encuentros en diversas ligas del mundo. Desde LaLiga de España hasta la Serie A de Italia, pasando por el fútbol sudamericano y la Superliga de Turquía, los aficionados tendrán varias opciones para disfrutar del mejor fútbol en vivo. Entre los duelos más atractivos destacan el AS Roma vs Monza y el Sevilla vs Mallorca, enfrentamientos clave en sus respectivas competencias.

LaLiga: Sevilla busca reaccionar ante el Mallorca

La jornada en el fútbol español nos trae un choque interesante entre Sevilla y Mallorca, programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y transmitido por SKY Sports. El equipo andaluz, que no ha tenido su mejor temporada, busca sumar tres puntos clave ante un Mallorca que también necesita alejarse de la zona baja de la tabla.

Fútbol sudamericano: Actividad en Argentina, Colombia, Perú y Ecuador

En la Primera División de Argentina, tres duelos destacan en la jornada: Barracas Central vs Newell’s Old Boys (14:00 horas), Argentinos Juniors vs Independiente (16:00 horas) y Tigre vs Banfield (18:00 horas), todos disponibles en Disney+ Premium y Fanatiz.

Mientras tanto, en Colombia, el Junior de Barranquilla se enfrenta a Envigado a las 18:30 horas, con transmisión por ViX Premium. En Ecuador, el Técnico Universitario recibe al Libertad FC a las 18:00 horas, disponible en ElCanalDelFutbol.com. Además, en Perú, el Binacional jugará contra Cusco FC a las 17:00 horas por Fanatiz.

Superliga Turca y Championship: Fútbol internacional en acción

Uno de los encuentros más esperados en Turquía es el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce, que se jugará a las 11:00 horas y será transmitido por Disney+ Premium. En Inglaterra, la Championship nos ofrece el duelo entre Sheffield United y Leeds United, a las 14:00 horas por ESPN 3.

Cierre de jornada con la Liga Portuguesa y el Torneo BetPlay Dimayor

En Portugal, el FC Porto se mide ante Vitória SC, mientras que en la segunda división colombiana, el Barranquilla FC enfrentará a Leones a las 16:00 horas, con transmisión en Win Sports TV YouTube.

El fútbol no se detiene y este lunes 24 de febrero hay acción en distintas latitudes. ¿Qué partido no te perderás hoy?

