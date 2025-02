El exitoso productor Elías Solorio platica sobre los 20 años de “Vecinos”

Este domingo 23 de febrero a las 20:30 horas se estrena por “las estrellas” las temporadas 18 y 19.

Una de las series de comedia más exitosas en la historia de la televisión de habla hispana.

Este domingo 23 de febrero a las 20:30 horas por “las estrellas” se estrenan las temporadas número 18 y 19 del sitcom “Vecinos”, que cumple este 2025 veinte años de transmisiones ininterrumpidas y 302 capítulos emitidos, siendo uno de los programas de comedia más exitosos en la historia de la televisión, no solo mexicana, sino de habla hispana, teniendo presencia en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Platicamos durante la presentación de dichas temporadas y que se realizó en el Foro 6 de Televisa San Ángel, con Elías Solorio, creador y productor ejecutivo de “Vecinos”.

MD’B: ¿Quién era Elías Solorio antes y quién eres después de “Vecinos” a lo largo de estos 20 años y de estas 19 temporadas que llevan?

ES: Bueno “Vecinos” finalmente ha sido totalmente un parteaguas en mi carrera, en mi carrera profesional, en mi vida personal. Me ha dejado muchísimas satisfacciones. Además amistades; el grupo de actrices, el grupo de actores de actores que no solamente son las actrices y los actores, sino que también son mis amigos. Yo creo que también nos ha dejado muchas enseñanzas de que pase lo que pase la vida sigue y que siempre tenemos que darle para adelante.

MD’B: ¿Qué se espera en estas dos nuevas temporadas que no se habían visto en temporadas anteriores?

ES: La mayoría de innovación que vamos a hacer es seguir haciendo lo que hacemos: un humor sencillo, no elaborado, no pretencioso y tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible a nivel familiar. Hoy creo que justamente se está pulverizando, se está trabajando pulverizándose la audiencia; programas para jóvenes, programas paran niños, que siempre ha habido, pero creo que hoy está más marcado y nosotros no. Creo que una manera de ser, llamémosle así, rebelde ante las circunstancias es seguir haciendo lo que estamos haciendo porque siento que a la gente eso le gusta y nos lo agradece.

MD’B: Alguna vez te pregunté en qué personaje de “Vecinos” te veías reflejado. ¿Ahora después de estas veinte temporadas te sigues viendo en ese personaje o ya hay otro?

ES: Sí, ya te había contestado y te dije Luisito porque creo que yo soy un obsesivo como Luisito, pero hoy también te podría decir que quizá en Hipólito también, en esta parte de pronto tratar de entender el mundo de “Vecinos” desde un lugar un poquito más normal, pero sin duda Luisito será siempre mi alter ego.

MD’B: Como productor y como persona, ¿qué le aprendes a Edgar Vivar?

ES: Lo primero que le aprendí es que es una biblioteca andando. El señor de lo que quieras hablar, quieres hablar de comedia, quieres hablar de drama, quieres hablar de vinos, quieres hablar de viajes, de lo que quieras hablar es una biblioteca andando. Yo creo que lo que más hay que aprenderle a Edgar Vivar es la humildad. Es una persona que todos sabemos cuál es su bagaje desde Bellas Artes hasta lo que ha dejado en la comedia, los personajes, lo que ha hecho en series, películas, etcétera, sin embargo, es una persona completamente humilde que escucha y te da consejos, pero sobre todo siento que él viene a aprender, Es una persona que lo veo y me da mucho gusto que él es el que me dice “oye, qué padre que estamos haciendo esto”. Siento que la humildad que él tiene no la ves constantemente.

MD’B: ¿Cuántas temporadas más tienes pensadas para “Vecinos”?

ES: A nosotros nos gustaría seguir las que la gente quiera. Creo que tengo un equipo de producción, de escritores, maravilloso que tiene mucho talento y tienen para dar muchísimo más. Por mí, hasta que la gente nos quiera.

MD’B: ¿Qué es lo que no harías nuevamente de lo que has hecho en “Vecinos” y por qué?

ES: Híjole, creo que no. En “Vecinos” no me arrepiento de ninguna de las decisiones que hemos tomado. Incluso siento que las que no me han salido como yo hubiera pensado no estuvieron mal y me dejaron un aprendizaje de que más que qué no hacerlo, de cómo no hacerlo.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver las temporadas 19 y 20 de “Vecinos”?

ES: Mira una porque van a ser los veinte años y los vamos a festejar; dos porque yo creo que vienen unas nuevas relaciones entre las parejas que tenemos como el de Cris y Pedro y Silvia y Luisito, creo que viene otro tipo de relación y bueno, la complicidad que se da entre Germán, Jorjais y ahora los nuevos amigos, el Birote, el Tilico, todos esos creo que nos van a dar muchas horas de risa.

-Datos importantes de los 20 años ininterrumpidos de éxitos de “Vecinos”:

-Ha sido influencia en creativos de programas televisivos de otros países no solo de América, sino de Europa.

-Los personajes son referentes de la comedia mexicana televisiva contemporánea.

-Sus frases han sido adoptaras por el público, siendo motivo de graciosos memes y cientos de videos virales.

-La producción encabezada por Elías Solorio ha dedicado emisiones especiales y emotivos homenajes póstumos al primer actor Ignacio López Tarso, así como a Xavier López “Chabelo” conocido en la televisión mundial como “el amigo de todos los niños”.

-También le fue dedicado un capítulo especial al joven y talentoso actor Octavio Ocaña quien personificaba el entrañable Benito.

-Las actrices y actores que conforman el elenco ya son más reconocidos por el nombre del personaje al que dan vida y no por su nombre artístico.

-Datos importantes de las temporadas 18 y 19:

-Contará con la participación especial del actor y director José Elías Moreno.

-Los peculiares inquilinos del edificio seguirán viviendo divertidas y problemáticas aventuras que le dan el humor, sabor y color a la complicada convivencia vecinal.