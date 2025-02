Cárteles mexicanos ahora son ‘elegibles’ para ataques con drones: Elon Musk

ARISTEGUI NOTICIAS

El magnate Elon Musk afirmó que, después de que el gobierno de Estados Unidos consideró grupos terroristas a seis cárteles del narcotráfico de México, estas organizaciones son ahora “elegibles” para ataques con drones.

La tarde de este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó en un documento publicado en el Registro Federal que ocho organizaciones criminales –entre ellas 6 mexicanas– habían sido añadidas como grupos terroristas.

A través de su cuenta personal de X, el multimillonario y miembro del gabinete del presidente estadounidense Donald Trump, compartió el documento y añadió: “Eso significa que son elegibles para ataques con drones“.

En la lista negra aparecen las siguientes organizaciones criminales consideradas como terroristas por Estados Unidos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos, la banda venezolana del Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

“Designo a las organizaciones antes mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras”, determinó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La decisión de Rubio cumple con la orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el primer día de su mandato, cuando ordenó declarar a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas.

Vuelos de drones en México “ocurren desde hace muchos años”: Sheinbaum

Luego de que trascendiera que sobrevuelan drones estadounidenses en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que estos vehículos aéreos que espían a los carteles del narcotráfico vuelan “bajo petición del Gobierno de México”.

La mandataria aseveró en su conferencia matutina que “no hay nada ilegal” en los drones no tripulados que han reportado medios como CNN y The New York Times como parte de las acciones del Gobierno de Donald Trump para espiar a los carteles mexicanos, a los que ha declarado agrupaciones terroristas.

Los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA)buscan ubicar laboratorios de fentanilo, según informó el martes The New York Times, mientras que CNN señaló que los drones son del modelo MQ-9 y no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

Sheinbaum aseveró que estos vuelos ocurren “desde hace muchos años”, por lo que denunció que el revuelo causado por la nota de The New York Times en realidad busca “debilitar” su Gobierno.