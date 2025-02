¿Rescatarán a la Auditoría Superior del estado?

DEBATE

Dos ex titulares de la Auditoría Superior del estado (ASE) en desgracia, Francisco Romero Serrano y Amanda Gómez Nava, son la prueba contundente de que el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta (q.e.p.d.) dejó en la orfandad, en una absoluta desgracia a la instancia encargada –según la ley – de vigilar que los recursos de los poblanos sean bien aprovechados.

Pero el primer auditor del ex mandatario estatal, Romero Serrano, fue destituido en marzo del 2022 y, después, terminó en la cárcel, tal vez por cuestiones políticas más que jurídicas, cuando se negó a aceptar su salida de la ASE y, con ello, desafió los designios de quien le había designado: Aprueba Congreso la destitución de Francisco José Romero Serrano como auditor

El paso de su sucesora, Gómez Nava, no fue menos tortuoso y polémico, primero, desde que ella misma reconoció ¡no saber la definición de cuenta pública!. Ungida al frente de la institución, cada vez que comparecía ante los diputados generaba pena ajena, tanto por sus evidentes insuficiencias como por el hecho de que -supuestamente- incurrió en excesos financieros, como la compra de una lujosa camioneta: ¡Amanda Gómez insiste en que la echen de la ASE!

Y no, no es tema menor que la dependencia presuntamente FISCALIZADORA de todas las instancias que reciben dinero público ESTATAL se haya autodegradado desde el 2019, porque implica que desde hace 6 años ¡nadie puede garantizar a ciencia cierta si los recursos de los poblanos son bien utilizados o no!:Video desde Puebla: Presenta ante el Congreso Amanda Gómez su renuncia como titular de la Auditoría Superior

URGE LA CONVOCATORIA DESIGNAR AL PRÓXIMO TITULAR DE LA ASE

Desde octubre pasado debió publicarse la convocatoria de registro para los aspirantes a convertirse en el nuevo titular de la ASE, donde actualmente permanece un encargado de despacho, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, aunque hasta el momento ni siquiera ha iniciado –de manera formal – este proceso de elección: Aprueba LXI Legislatura renuncia de titular de la ASE; nombra a Francisco Fidel Teomitzi como encargado de despacho

Se suponía que el interinato de Teomitzi Sánchez duraría 6 meses, ya está cerca de los 16 y URGE designar al próximo auditor FORMAL, que – a su vez – deberá convocar a los auditores externos. En el llamado “círculo rojo”, se sabe que varios aspiran al cargo, pero, hasta ahora, el único que se ha sometido al ESCRUTINIO PÚBLICO y que puso a disposición de la gente su currículum vitae es Román Sánchez Zamora.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con el grado de estudios de doctorado y más de 21 libros sobre el tema de la fiscalización y transparencia, Sánchez Zamora cuenta con todas las CREDENCIALES para el cargo, aunque esto no necesariamente podría llevar a la institución, puesto que Romero Serrano y Amanda Gómez NO DEBIERON quedar al frente de la ASE, pero ahí anduvieron, con más pena que gloria.

Entre las principales propuestas de Sánchez Zamora destacan la de –ahora sí- realizar auditorías especializadas en seguridad pública, para que los presidentes municipales dejen de gastarse ese dinero en contratar “policías patito” y, también, vigilar que las obras públicas no solamente estén terminadas, sino que sean FUNCIONALES y benéficas para la gente a la que, presuntamente, debe beneficiar: Video: Román Sánchez Zamora propone una auditoría itinerante y enfocada en la seguridad pública para fortalecer la transparencia en Puebla

¿SEGUIÁN DEJANDO 246 MILLONES DE PESOS ANUALES EN EL LIMBO?

No, no es un asunto trivial la definición del nuevo auditor superior de la entidad, no solamente porque hace varios años que Puebla carece de alguien REALMENTE CAPACITADO para ese cargo, sino por la urgente necesidad de que se utilicen BIEN los 246 millones 722 mil pesos de presupuesto que dicha instancia tiene asignados este año.

Estos 246 millones de pesos de la ASE son poco menos que los 284 millones 800 mil pesos que TODO el Congreso local erogará en 2025. Por ende, no se trata de una cifra menor y tampoco debería desperdiciarse, sino aprovecharse en el rescate de una institución, que necesita renovarse, actualizarse, acercarse a la ciudadanía, PROFESIONALIZAR al personal, sus procesos y dar CERTEZA del BUEN uso del dinero PÚBLICO de los poblanos.

Obvio que la definición del siguiente director de la ASF es un asunto político, que involucra a instancias y actores de poder. Pero esta realidad no debe interponerse con la URGENTE NECESIDAD de que –ahora sí – Puebla cuente con una VERDADERA institución fiscalizadora de los recursos de la gente.