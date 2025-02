La Influencer Priscila Arias “La Fatshionista” triunfa en el cine

El Confesionario

Tuve el gusto de platicar con Priscila Arias, conocida por todo mundo como “La Fatshionista”, en un ambiente familiar y, en el marco de la promoción de su película “Qué huevos, Sofía” que estrena el próximo 27 de febreso, decidí preguntarle sobre diversos temas como el activismo corporal, gordofobia, moda, belleza y más.

Esta mujer hoy en día no sólo es influyente, sino que además es una emprendedora mexicana que ha revolucionado la forma en que se percibe la belleza y la moda no sólo en México, sino también en Latinoamérica.

Su actividad la inició en 2015 en Facebook, pero la vida la fue llevando vertiginosamente de hablar sólo de moda y belleza a convertirse en una voz potente en el tema de body positive y de ahí a ser una activista corporal que habla de la gordofobia y la denuncia en sus redes sociales.

La joven también es modelo plus size y tiene un podcast llamado “Seis de copas”.

“Con forme fue pasando el tiempo, activistas corporales, médicas, nutriólogas, psicólogas, profesionales de la salud, se dieron cuenta de que había un patrón que se repetía entre sus pacientes a pesar de tener diferentes historias de vida, donde el común denominador era la discriminación a la que se enfrentaban en la sociedad.

La gordofobia siempre ha estado ahí; lleva varios años estudiándose y hablando sobre el tema, pero no había tenido el foco que tiene ahora”.

Con una presencia en redes sociales que supera los millones de seguidores, Priscila Arias ha creado un imperio en torno a su marca personal, promoviendo la autoaceptación, la confianza y la inclusión en la industria de la moda.

“Al ser una mujer que gusta de la moda y de lo que llamamos belleza (maquillaje, skincare), no puedo no ver que hay violencia estética debajo de todas estas aparentes cosas femeninas.

Hay misoginia, hay ideas bastante obsoletas y una vez que lo ves ya no lo puedes dejar de ver. Me gusta la belleza, pero tampoco quiero sentirme obligada a siempre ser bella, a siempre tener que verme más joven, más delgada, más femenina. No quiero perpetuar esa idea en mi comunidad”.

“A través de TikToks, reels de Instagram, videos de YouTube y demás, trato de ser cercana a mis seguidores. Les ofrezco la idea de seguridad, empoderamiento, autoestima, moda y demás, sin toda esa obligación de cumplir con estereotipos de belleza, porque a todas nos cuesta trabajo; todas tenemos malos días. Algunas no podemos encontrar ropa de nuestras tallas; algunas nos sentimos muy mal por los comentarios de nuestra familia. Es importante que sepamos que los creadores de contenido son seres humanos, pero también como creadores de contenido debemos procurar mostrarnos como los seres humanos que somos”.

Además de su trabajo como influencer, Priscila Arias ha colaborado con marcas de moda y belleza de renombre; ha participado en campañas publicitarias y eventos en México y el extranjero.

“Estuve dos décadas, desde que tenía nueve años, en dietas, pastillas, licuados, gimnasios y clases por intentar ser delgada y ésa es la historia que te cuenta la gordofobia: ‘esta gorda de seguro no ha hecho nada’. La mayoría de las personas gordas hemos hecho cosas, en especial las mujeres”.

“Gordo no es feo, gordo no es no atractivo, gordo no es desagradable, es una persona de talla grande”, afirmó.

“La Fatshionista” aparece en la película “Qué huevos, Sofía”, de Carlos Santos, la cual se estrena la próxima semana por parte de Cinépolis Distribución y la van a poder mirar en cines a nivel nacional.

Protagonizada por Giovanna Romo, Sergio Mayer, Liliana Arriaga (“La Chupitos”), Yanet García, Priscila Arias y Ricardo Peralta, sorprenderán de forma positiva a muchos con su interpretación.

La tercera película de Carlos Santos (“Chilangolandia”, “Señora influencer”) llegará a la cartelera para mostrar que lo que él prepara es del gusto de la gente que quiere pasar un buen rato.

La historia inicia con Sofía, quien da todo por la empresa en la que trabaja, pero el puesto que le habían prometido se lo dan a la sobrina del dueño.

Ella, junto con otros compañeros, hartos de trabajar para un jefe insoportable, renunciarán para emprender su propia pastelería. Lo que no consideraron es que su exjefe no descansará hasta verlos fracasar. Aquí se verá de qué huevos salen más pasteles.

¿Se es chido siendo viral y estando a los ojos de todo mundo?, le pregunté a la influencer.

“Ser influencer tiene pros y contras. Sí es maravilloso. Debes tener una salud mental fuerte, tener tus pensamientos claros y decisivos sobre qué es lo que quieres y qué pretendes con las redes sociales, cómo les vas a dar uso, porque entretenimiento podemos hacer todos, pero qué hay más allá de eso.

Claro que se necesita vender, tener likes, follows y comentarios, pero qué vamos a hacer con lo que tenemos y con una pantalla a los ojos del público, y ahí hay mucha responsabilidad positiva o negativa y eso depende de los valores que uno tiene”.

Actualmente es directora general de Real Plus Size Models, una agencia que busca redefinir los estándares de belleza en la industria de la moda.

“En ningún consultorio médico tienes la certeza de salvarte de que te receten pérdida de peso cuando vas por una gripa, una infección en el oído o un tema ginecológico y es brutal la cantidad de veces que las personas gordas tenemos diagnósticos deficientes porque solamente se quedan viendo nuestros kilos en lugar de indagar en darnos una atención digna”.

“La gente piensa que yo me dedico a promover la obesidad y no, yo me dedico a promover un trato digno y respetuoso a los cuerpos gordos; no dejamos de ser personas y es muy triste que la mayoría de los insultos que vienen a dejarme las personas que no están de acuerdo conmigo, en lugar de tener argumentos, me deshumanizan”.

