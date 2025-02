Agustín Rodríguez Sánchez, Rogelio López Angulo, Carlos Barragán Amador y Beatriz Sánchez FRACASAN en la Sierra Norte

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Esta semana, el gobernador Alejandro Armenta Mier podría encabezar una reunión con los presidentes municipales de la Sierra Norte y lo central del encuentro será la seguridad pública, ya que –aunque él no lo diga públicamente- la realidad es que a varios no les “gira la ardilla”, como ocurre con los de Chignahuapan, Huauchinango, Zacatlán y Xicotepec.

El titular del Concejo Municipal de Chignahuapan, Agustín Rodríguez Sánchez y los ediles de Huauchinango, Xicotepec y Zacatlán; Rogelio López Angulo, Carlos Barragán Amador y Beatriz Sánchez, respectivamente, llevan poco más de 4 meses en sus cargos, pero están fracasando de la peor manera posible al permitir un NOTORIO incremento en los índices delictivos de sus “Pueblos Mágicos”: Chignahuapan, Huauchinango, Xicotepec y Zacatlán, pueblos mágicos…para la delincuencia

Desde antes de que tomara posesión como gobernador, Alejandro Armenta alertó que proteger las vidas y patrimonios de los poblanos sería una de sus prioridades y, por ende, su administración lleva un registro puntual de cómo van los alcaldes, que, en el caso de los de la Sierra Norte, son un AUTÉNTICO y PÚBLICO DESASTRE: Ejército, Guardia y Defensa Nacional fortalecen la seguridad en Puebla: Alejandro Armenta

El artero asesinato de un menor en Zacatlán, dos calcinados en Chignahuapan, el homicidio de una niña en Huauchinango y un NOTORIO aumento en la cifra de delitos de las 4 ciudades ratifican la BRUTAL INCAPACIDAD de los ayuntamientos, para enfrentar a la delincuencia: Bebé asesinado en carretera de Zacatlán volvía con su familia de un paseo en Piedras Encimadas

LES URGE UN REGAÑO

En el gobierno estatal no ha pasado, ni de lejos, inadvertida la ola de violencia, homicidios y robos en la Sierra Norte. Por lo mismo, reforzó la vigilancia, aumentó la cantidad de agentes del orden en la región, donde, incluso, lleva a cabo patrullaje aéreo: Ante incapacidad de los ayuntamientos, gobierno estatal refuerza seguridad en Zacatlán y Chignahuapan

Pero los presidentes municipales de Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán y Chignahuapan no pueden, no saben o no quieren combatir a la delincuencia. Urge que reciban un severo regaño, que alguien los haga bajar de sus ladrillitos de poder y les obligue a tomar en serio la seguridad de la gente, porque López Angulo, Barragán Amador, Beatriz Sánchez y Agustín Rodríguez han permitido un GROSERO incremento en los índices delictivos de sus ciudades.

Las cifras de la Fiscalía General del Estado son claras y DEMUESTRAN que dichos ediles toleraron el crecimiento de los delitos y la delincuencia.

Entre noviembre de 2024 y enero de este año, el ayuntamiento de López Angulo en Huauchinango permitió 339 delitos totales, muchos más de los registrados entre noviembre de 2023 y enero del año pasado, cuando se denunciaron 252, además de que se le duplicaron los homicidios dolosos, se triplicaron los delitos sexuales y aumentaron los robos a vehículo y contra transeúnte en vía pública: En Huauchinango vecinos rodean a presuntos delincuentes…pero policías les dejan escapar

Como titular del Concejo Municipal de Chignahuapan, Agustín Rodríguez deja mucho qué desear en el rubro de seguridad, porque resultó peor que el ex edil y derrotado candidato a diputado, Lorenzo Rivera Nava, que entre noviembre de 2023 y enero de 2024 sumó 159 delitos totales, dos homicidios dolosos Y 60 robos de diferente tipo, incluyendo 31 casos de vehículos.

ZACATLÁN Y XICOTEPEC, EXPLOSIÓN DE DELITOS

En contraste, entre noviembre del año pasado y enero del actual, el gobierno provisional de dicho municipio permitió 184 delitos y la cifra de robos subió 30 por ciento al llegar a los 88 hurtos. Si usted quiere visitar Chignahuapan ¡cuide su vehículo!, ya que hay una preocupante ola de ataques, como lo ratifica la cifra de 55 denuncias por sustracción de automóviles: Tiran 2 calcinados en Chignahuapan

En el ojo del huracán por un notorio brote de violencia e inseguridad, desde hace tiempo Zacatlán dejó de aparecer en las publicaciones turísticas y comenzó a destacarse en la nota roja, sin que su edila, Beatriz Sánchez, muestre capacidad de afrontar la explosión de delitos que sacude a los ciudadanos.

Cuando su esposo estaba al frente del gobierno municipal, entre noviembre de 2023 y enero del año pasado, Zacatlán sumó 214 delitos totales, que a la edila actual se le elevaron más de 30 por ciento en esos mismos meses, pero entre los años 2024 y el actual, ya que el otrora seguro municipio acumuló 295 ataques a la ley durante el ayuntamiento vigente.

En Zacatlán, entre un año y otro, los robos totales se incrementaron de 59 a 88, principalmente por el hecho de que el número de atracos de vehículos se duplicó al pasar de 23 a 48 casos, mientras los ataques a transeúntes en vía pública se elevaron de 4 a 6 durante el actual ayuntamiento: Eran de Hidalgo, los tres hombres torturados y muertos en el sangriento Zacatlán

DIFERENTES ALCALDES…MISMA INCAPACIDAD

Aunque el municipio de Xicotepec se ha mantenido relativamente alejado de los escándalos de violencia y sangre de las ciudades vecinas, el alcalde Carlos Barragán Amador también fracasó en el rubro de seguridad y así lo ratifican las cifras de la FGE. Entre noviembre del 2023 y enero del 2024, este Pueblo Mágico acumuló 146 delitos totales, que incluyeron 43 robos, 5 de ellos a vehículos, 9 a transeúntes en vía pública y 8 contra negocios.

En contraste, con Barragán Amador al frente de Xicotepec la cantidad de ilícitos se elevó a 174, con un feminicidio, 67 atracos de diferente modalidad, 13 ataques a personas que perdieron sus unidades, 12 ciudadanos asaltados en plena calle y ¡14 empresas violentadas por rateros!: Encuentran a mujer sin vida en hotel de paso en Xicotepec

Los números y, principalmente, la desesperación de muchos vecinos de la Sierra Norte del estado son la prueba diaria y palpable de la hermosa Sierra Norte de Puebla vive en este momento una CRISIS HISTÓRICA de violencia e inseguridad, que a diario exhibe la incapacidad de los presidentes municipales: Sigue la violencia en la Sierra Norte: Levantan y ejecutan a tres personas en Jopala