Condecoran a Joan Manuel Serrat con el Premio Antonio de Sancha 2025

LA JORNADA

La Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid (AEM) ha otorgado el Premio Antonio de Sancha 2025 en su 29 edición a Joan Manuel Serrat “por ser un ejemplo de honestidad personal e intelectual, y en reconocimiento a su obra como parte de la educación sentimental de varias generaciones de españoles y americanos”.

Con este galardón, la AEM quiere reconocer una obra compuesta por 32 álbumes, 300 canciones y casi seis décadas de trayectoria musical y “la contribución de sus versiones musicales de la obra de grandes poetas en castellano y catalán, que lograron popularizar como nunca la poesía entre millones de personas a uno y otro lado del Atlántico”.

Además de “sus letras originales, también en ambos idiomas, que poseen una extraordinaria capacidad expresiva, plena de sencilla belleza, que consigue conmovernos por su cercanía con aquellas pequeñas cosas que, como escribió Miguel Hernández y cantó Serrat, son las que tienen que ver con el amor, con la muerte y con la vida.”

Tras conocer el fallo, el cantautor se ha mostrado “muy agradecido” y ha resaltado el especial significado de que este galardón haya sido concedido por los editores ya que, como ha explicado, “poner música a versos ajenos, sobre todo cuando no puedes intercambiar ideas con el poeta, no es tarea fácil”.

“No siempre el poeta aprecia la importancia divulgadora y el valor de la música como soporte de la idea y a menudo, el músico no encuentra el mejor camino para acompañar a las palabras. Si me atreví a meterles mano, siempre con respeto, a versos hermosos de grandes o pequeños poetas, fue porque allí, en esos versos había una canción que me gustaba”, ha afirmado el cantautor en un comunicado remitido por los editores.