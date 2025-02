Alex Lora celebra 56 años de rocanrol: Alista concierto, docuserie y musical

EXCELSIOR

El fundador de El Tri conversó con Excélsior acerca de los festejos por el 56 aniversario de la banda, en los que cuenta el concierto en el Estadio GNP Seguros el 15 de febrero, una docuserie y una obra de teatro musical

Cuando empecé a rocanrolear hace 56 años, no dije ‘voy a rocanrolear 56 años y a festejar en 2025 con toda la raza en el Estadio GNP Seguros’. Pero cuando uno nace, el camino que uno recorre ya está trazado por Dios”.

Las palabras son del cantautor, músico y multiinstrumentista mexicano de 72 años Alex Lora, vocalista y fundador de la banda de rock y blues El Tri, con la que celebrará su trayectoria en un concierto el 15 de febrero.

Tal reunión con sus seguidores no es la única vela de este pastel, sino también una docuserie para dar testimonio de esta longeva carrera musical y hasta un musical teatral, en el que sus canciones forman parte del relato de una historia.

En entrevista con Excélsior durante su visita a las instalaciones de Ciudad Imagen, el músico poblano habló de estos proyectos,

Me da mucho gusto y me siento muy contento de poder en este momento, después de 56 años, llegar a festejarlos en plenitud y con mucho más roncarol y pasión”, expresó Lora.

De un par de años para acá estamos con la docuserie y de hecho ya tenemos todo, ya está el guion, están más o menos los planes, no’más falta ver la parte sentimental, o sea, quién es el que va a invertir, porque para poder hacerlo, se necesita la parte sentimental y hay varios que están interesados en realizarlo. Sólo hay que decidir quién se va a poner bello y hay que hacerlo, porque es lo que toda la raza quiere. Ya lo exigen, no es una petición”, adelantó el guitarrista.

El músico reveló que también hay un musical teatral en puerta con las canciones de El Tri.

De hecho, también tenemos la propuesta para hacer una obra musical, así como Jesucristo Super Estrella, pero la de El Tri, que puede ser (llamarse) Chavo de onda o Qué viva el rocanrol. También estamos con mi tocayo (Álex Gou) en planes para hacerlo y pues nada más que tengamos un espacio, porque gracias a Dios, en estos 56 años que llevo de rocanrolear nunca hemos tenido espacios para planear lo que va para adelante, sino que lo hemos ido haciendo conforme va llegando.

Se trata de hacer la obra de las canciones del rocanrol mexicano con una historia. Según la situación que esté pasando, pues será la canción que le pondré de los 55 álbumes que tiene El Tri y si hubiera alguna situación en la que no hubiera una canción que le quede, le compongo una para esa escena. La obra la queremos para ¡ya!, nada más que tenemos encima mil tocadas pendientes desde el año pasado”, precisó.

El compositor destacó que además ha hecho diferentes colaboraciones musicales, como la que hizo con Emir Pavón por el aniversario de su padre, que cumplió 80 años.

Estamos haciendo una rola también con la Banda El Limón, con Merenglass y otra con Mijares, quien me invitó a participar en su álbum. Lo malo es que cuando la raza vea el video, va a decir ‘¡qué jodido está Emmanuel, qué pinche flaco y madreado! ¿qué no era guapo ese güey?’”, bromeó acerca de que pudieran confundirlo con tal cantante.

¿Y el exfutbolista y conductor Jorge Campos también estará incluido en estas colaboraciones, luego de que cantó junto a Lora en la reciente transmisión del partido Puebla vs. América?

Otro de los duetos es con Alberto Kreimerman, compositor con el que hizo Se va el amor, del que también fue parte Tatiana. En este otro tema reflexiona ante la violencia: “Es la canción de los niños, la que dice que ‘un niño que tenga en las manos un instrumento musical, ya nunca va a querer jugar con un arma mortal, porque eso hay que motivar a los niños a que jueguen a la música, pa’ que no quieran jugar a la guerra’. Es una canción en pro de la paz y de la música. Es la que estamos haciendo ahorita”.

ROCANROLEAR SIN FIN

Alex Lora expresó su gratitud ante los nuevos públicos que acuden a sus conciertos.

Ahora en las tocadas van más chavas que hombres y niños, que se saben mis rolas mejor que yo. Rolas que inventé hace más de 50 años como Chavo de onda, Qué viva el rocanrol, A.D.O., Perro negro y otras, ellos las oyen y creen que las acabo de inventar. Es un fenómeno que sólo El Tri tiene”, acotó.

Para el músico, decir adiós y retirarse sólo será conveniente cuando ya no canten sus canciones.

Realmente nunca he pensado en eso, porque para mí el rocanrol es mi vida, pero si yo viera en algún momento que el público, cuando está rocanroleando conmigo, no se divierte ni se siente libre, como yo lo siento, si viera que no pasa, qué caso tendría yo estar ahí musicalizándoles la vida.

En el momento en que yo viera que ellos no se desahogan como yo, no se sienten libres como yo, no les vale madre todo como a mí cuando estoy rocanroleando, en ese momento dejaría de hacerlo o sólo para mí, en mi casa”, apuntó.

¿CUÁNDO SE ENAMORÓ DE LA MÚSICA?

Acerca de sus primeros acercamientos con la que hoy es su vocación y pasión, Alex Lora relató que fue Avándaro un punto definitivo.

Siempre estuve yo enamorado del rocanrol. Comprendí que era como una afición. Mi mamá me decía ‘es que, de rocanrolero, de músico te vas a morir de hambre’. Yo le decía ‘sí mamá, pero yo siento que la música me llama’. Y ella me decía ‘estudia’. Seguí estudiando. Cuando tocaba en aquellas épocas, pues sí veía que eran tocadas, fiestas y bailes.

Pero cuando toqué en el Festival de Avándaro, en 1971, para cualquier cantidad de gente… De arriba del escenario se veía como cuando estás en una peña junto al mar, que ves a la distancia cómo la tierra es redonda. Se veía un mar, pero de gente. Ahí fue cuando dije ‘¡ay güey, sí es cierto esto! ¡Qué viva el rocanrol!’. Ese momento fue clave en mi vida. Me marcó para siempre”, compartió.

A tal memoria se sumó otra: “En ese concierto fue donde mi domadora (su esposa Chela Lora) y yo nos flechamos, ahí nos enamoramos y tenemos 53 años de novios y 44 de casados. Avándaro fue como despertar al rocanrol y al encuentro con mi domadora, que es la que hace todo. Yo nada más doy de gritos y digo pendejadas, pero ella es la que coordina”.

Y entonces habló del camino recorrido en el que recibió la Medalla Florida del Inca, por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), de Perú, en mérito a su trayectoria y talento; la Medalla al Mérito Artístico en la Cámara de Diputados, “donde los diputados hicieron sus diálogos con nombres y letras de mis canciones”; y le fueron develadas una estatua en Puebla, otra en Guadalajara y una más en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

¡Que me hayan dado el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, en 2011! Que hayan hecho el Alex Lora para el Museo de Cera. La verdad yo, jamás en mis más húmedos sueños pensé que eso fuera a suceder, pero gracias a Dios pasó.

En la medida en que el público cante conmigo, estoy metiendo el gol que mi música pretende meter. En la medida en la que ellos (su público) se olviden de sus broncas y se sientan felices, como yo me olvido de mis broncas y me siento feliz cuando estoy rocanroleando, en esa medida estoy logrando meter el gol que mi música pretende meter”, concluyó la leyenda.

TRIBUTO A BÁTIZ Y ANGÉLICA INFANTE

Álex Lora reveló que el 15 de febrero en el Estado GNP Seguros le rendirá un homenaje al guitarrista mexicano Javier Bátiz (1944-2024), precursor del rock mexicano y mentor del líder de El Tri.

En la tocada cantaremos la canción de mi maestro, que fue el tema de la película Roma, The House of the Rising Sun.

Aparte haremos un pequeño homenaje, no sé si musical, pero sí mencionaremos a la maestra Angélica Infante, que también se nos acaba de adelantar y que fue rocanrolera, pionera de las tocadas del día de la mujer rocanrolera, junto con mi domadora, que fueron las primeras en las que se empezó a motivar a las chavas para que fueran a rocanrolear, porque antes cuando Avándaro, las tocadas eran más bien de puros hombres”, dijo.