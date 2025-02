Gobierno de Puebla condena matanza en Tlapacoya

COMUNICADO DEL GOBIERNO TRAS LOS ASESINATOS DE TRES PERSONAS EN LA SIERRA NORTE

Ante los hechos ocurridos en Tlapacoya, el Gobierno del Estado de Puebla condena enérgicamente estos actos de violencia y reafirma su compromiso de poner alto a la impunidad en nuestra entidad. Desde el primer momento, desplegamos un operativo en estrecha coordinación con la @FiscaliaPuebla y las fuerzas de seguridad para esclarecer estos lamentables acontecimientos y dar con los responsables.

No descansaremos hasta que se haga justicia. De acuerdo con la información preliminar, se presume que las víctimas no eran originarias de Puebla y que los cuerpos fueron abandonados en el sitio. No obstante, continuaremos brindando todo el respaldo a las instancias encargadas de la investigación para garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.

A la ciudadanía, le reiteramos que en Puebla no toleraremos la violencia ni permitiremos que grupos criminales pretendan vulnerar la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades. Seguiremos reforzando las acciones de seguridad con determinación y firmeza. El Estado de Puebla es y seguirá siendo un territorio de paz y justicia.