Policía auxiliar lesionado por presuntos invasores de predios, denuncian

Desde Puebla

1. No obstante de que la primera llamada al número de emergencia 911 denunciando la ampliación de invasión en predios de La Covadonga fue desde las 9:30 am, no hubo respuesta efectiva de las autoridades competentes;

2. Por tal motivo, lamentablemente se consumó la invasión de otro predio en contra de sus legítimos propietarios, representados por el licenciado Jesús González Schmall;

3. Abogados ya atienden legalmente el proceso de denuncia y, en próximos días, se darán detalles a la opinión pública.