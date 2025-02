Puebla capital, Amozoc, Cuautlancingo, Izúcar, Aljojuca y un viernes de terror

DEBATE

El miércoles 29 de enero, el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado, Francisco Sánchez González, admitió la presencia de 7 cárteles en la entidad y que desde 2018 comenzaron a consolidarse: En Puebla operan siete cárteles, entre ellos El Sinaloa, La Barredora, La Familia Michoacana: SSP

Aunque es posible que en ciertos sectores no hayan caído bien las palabras del funcionario, lo cierto es que no hizo más que reconocer la realidad que azota no solamente a Puebla, sino a todo el país. De nada sirve a los poblanos que los diferentes niveles de gobierno traten de negar lo que ciudadanos vemos a diario; es decir, el notorio aumento de la violencia e inseguridad desde hace varios años: Presencia de grupos delictivos se asentó hace 7 años: SSP.

El 31 de enero, dos días después de que Sánchez González alertara la presencia de la delincuencia organizada en Puebla, el estado vivió un auténtico viernes de terror: Embolsados en Cuautlancingo, un cadáver envuelto en Izúcar de Matamoros, el cuerpo desmembrado en Amozoc, la ejecución en San Felipe Hueyotlipan (Puebla capital) y una balacera entre policías y delincuentes en el Periférico Ecológico RATIFICARON que, como todo o la gran mayoría del país, nuestra entidad TAMBIÉN padece el azote de la violencia.

¿Es casualidad que dicha inusual ola de violencia se haya dado apenas dos días después de que el titular de la SSP admitiera la presencia del crimen organizado en la entidad y adelantara que pedirá refuerzos de la Guardia Nacional, para enfrentar a la delincuencia?: Dejan cadáver desmembrado en junta auxiliar de Amozoc

Lo cierto es que el reguero de cadáveres del viernes pasado no hizo más que confirmar la veracidad en las palabras del secretario de Seguridad Pública y, también, la necesidad de que el gobierno federal envíe más elementos de la Guardia Nacional y, principalmente, que TODOS los presidentes municipales del estado SE PONGAN A trabajar YA en este rubro: 4 agentes heridos, saldo del enfrentamiento en el Periférico Ecológico entre policías municipales y delincuentes

VILLAHERMOSA, TLAXCALA, GUADALAJARA, CHILPANCINGO, QUERÉTARO, CULIACÁN, MONTERREY, ENTRE LAS CAPITALES DEL PAÍS CON MAYOR AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: INEGI

En septiembre pasado, antes de que finalizara su sexenio y Andrés Manuel López Obrador regresará a vivir a Tabasco, la percepción ciudadana de inseguridad en su capital, Villahermosa, era alta: 78.7 por ciento, pero en diciembre pasado ese indicador llegó al 95.3%, según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

En varias capitales del país se ha detonado la sensación social de vulnerabilidad ante los violentos embates de la delincuencia organizada. Uno de los casos más sorprendentes es la ciudad de Querétaro, que en septiembre del 2024 reportó una percepción de inseguridad del 38.3 por ciento, que en diciembre del mismo año alcanzó el 66. 1%.

Como era de esperarse, en Culiacán también hubo una explosión en este rubro, ya que los asesinatos, ejecuciones y demás SÍ angustian a la gente, por más que el gobierno federal se empeñe en defender a su gobernador, Rubén Rocha Moya: Abandonan otros 5 cuerpos en Culiacán; ya suman 17 en el estado en este mes

En septiembre, Culiacán informó un sentimiento de inseguridad de 55.7% y en diciembre llegó al 90.6. En Guadalajara el incremento fue del 74.2 al 82.9 por ciento, en Monterrey el indicador partió del 59.7% y se quedó en 69.2 en los meses señalados y en Chilpancingo los números son de 79.6 y 86.8 por ciento, respectivamente.

AHORA SÍ PASAN COSAS (LAMENTABLEMENTE MALAS) EN TLAXCALA

No es extraño que en la capital de Guerrero haya aumentado la percepción social de indefensión, porque incluso su presidente municipal, Alejandro Arcos, fue asesinado en octubre pasado, sin que el caso haya sido resuelto: García Harfuch señala que alcalde de Chilpancingo asesinado no solicitó protección, tampoco llevaba escoltas.

Otra capital del país alcanzada por su realidad es Tlaxcala, donde por muchas décadas se decía que “no pasaba nada” y en septiembre pasado reportó una percepción de inseguridad del 55.6 por ciento, pero en diciembre llegó al 64.2, que supera al promedio nacional y refleja el aumento de la delincuencia en dicha ciudad y, en general, en la entidad: Video: Tiran cadáver en San Pablo del Monte, Tlaxcala

De hecho, la más reciente ENSU del INEGI reflejó un aumento en la sensación social de indefensión ante la violencia, que en septiembre del 2024 era del 58.6% y en diciembre de ese año llegó al 61.7.