No, no le agarran el modo a la seguridad: Con los nuevos presidentes municipales aumentaron los delitos en el estado

El pasado 15 de octubre asumieron los 217 presidentes municipales y, aunque algunos repiten en el cargo y, por lo mismo, ya tienen experiencia, la gran mayoría no le agarra el modo a uno de los rubros más importantes del sector público: La seguridad.

Así lo demuestra el hecho de que con la entrada de los nuevos ediles se registró un preocupante incremento en los delitos en el estado, ya que entre octubre y noviembre del 2022 la entidad reportó 12 mil 75 violaciones a la ley, en los mismos meses del 2023 dicho indicador se elevó a 12 mil 174 y en 2024 la cantidad de ataques a los ciudadanos de los 217 municipios de Puebla llegó a 12 mil 684, que implican un aumento superior al 3 por ciento en el índice delictivo, según números oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGP).

Aunque en ese mismo lapso (noviembre y diciembre de 2022, 2023 y 2024) la misma FGP reporta una disminución en los homicidios dolosos (228, 214 y 152, respectivamente), otros delitos se han incrementado, como el secuestro (0, 2 y 3 en esos años), violaciones simples (62, 51 y 62), desaparición de personas (269, 145 y 293 en los años señalados).

Urge que muchos ediles de la entidad se bajen de sus nubes de poder y comiencen a trabajar por la seguridad de sus municipios, que sufren una verdadera explosión de robos de vehículos: En noviembre y diciembre del 2022 se acumularon mil 332 delitos de ese tipo, un año después el indicador llegó a los 1500 casos y en esos meses del año pasado ¡se explayó a un máximo histórico de 1807 delitos!.

ALCALDES, INCAPACES DE FRENAR LA OLA DE DELITOS SEXUALES Y ROBOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

La reciente ola de ataques en lugares públicos, como restaurantes, confirma que es una auténtica perogrullada advertir que las calles son más inseguras cada día, pero también lo demuestran las cifras de la FGP, porque entre noviembre y diciembre del 2022 se anotaron 326 robos en la vía pública, un año después se dieron 674 casos y en 2024 hubo 674.

Más preocupante es la ola de delitos sexuales y robos en transporte público colectivo. En los meses señalados, pero en el año 2022, se denunciaron 428 ataques a la libertad y seguridad sexual, que en la mayoría de los casos lleva como víctimas a mujeres, en 2023 dicha felonía llegó a 443 y en 2024 alcanzó los 648 casos: 27 años de prisión contra responsable de violación

Los robos en transporte público están ABSOLUTAMENTE fuera de control y, francamente, no se percibe que las policías municipales se hayan dado por enteradas. En noviembre y diciembre de 2022 se denunciaron 100 ataques de este tipo, que se duplicaron (199) un año después y en 2024 se incrementaron a 220 casos: Detiene SSP a cuatro hombres relacionados con robos en el transporte público

Las cifras de la FGP son contundentes y ratifican la URGENCIA de que TODOS los alcaldes de la entidad comiencen a tomarse en serio la SEGURIDAD de la gente.

“¡ASÁLTENNOS, POR FAVOR!”

El 2 de enero pasado, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, anunció una prórroga de 6 meses a los empresarios del sector, para que renueven sus unidades. Evidentemente, los que no han modernizado sus vehículos en 5, 10 o 15 años difícilmente lo harán en ese tiempo, aunque, al mismo tiempo, armen manifestaciones y exijan aumento a las tarifas: Prórroga de seis meses para renovación de unidades de transporte público: Gobierno del estado

No cabe duda que una de las aristas más complejas en todos los gobiernos estatales es, precisamente, el transporte público, ya que la SMT debe aplicar la ley y mediar entre concesionarios y usuarios. Pero es claro que no hay razones para un aumento a las tarifas, pese a las presiones y chantajes de los prestadores del servicio, como lo demostró el pasado lunes por la mañana el operador de la ruta 5 unidad 34, que, según reportes y fotos de sus víctimas, no solo manejaba con el celular en la mano, sino que dejó abiertas las puertas de su microbús.

Pese a que le pidieron que dejara su celular y cerrara las puertas de la unidad, porque así se cometen los asaltos, el conductor se burló de sus clientes y continuó con sus bestialidades, que ratifican lo que cualquiera con 3 dedos de frente sabe; es decir, que un incremento tarifario implicaría un AGRAVIO SEVERO a los usuarios: Video: Omar Álvarez Arronte reafirma que no habrá incremento en tarifas del transporte público

Antes de que los EMPRESARIOS que COBRAN por este servicio CONCESIONADO por el estado se llenen los bolsillos con un aumento, tendrían que renovar sus vehículos, cumplir con la ley, ponerles cámaras de vigilancia y a CAPACITAR a los conductores, para que TRATEN con respeto a los pasajeros, no chateen mientras conducen y cierren las puertas de las unidades: Asaltos, atropellados, choques, violación a la tarifa, maltrato a pasajeros y la diaria realidad del PÉSIMO transporte público en el estado